Во взаимодействии с ОЭСР Свежий выпуск Сергей ОСАНОВ

Программой предусмотрено проведение реформ, а также реализация крупных проектов в ключевых сферах социально-экономического развития Казахстана. Страновая программа предоставит Казахстану возможность присоединиться к ряду деклараций и рекомендаций ОЭСР, участвовать в работе ее структурных под­разделений.

Двустороннее сотрудничество РК и ОЭСР позволит повысить конкурентоспособность страны в системе государственного управления, сферах образования, здравоохранения, занятости, фискальной политики, улучшит деловой климат. Казахстан стал одной из четырех стран, с которыми ОЭСР впервые совместно разработала Страновые программы сотрудничества.

По итогам подписания Карим Масимов подчеркнул, что «реализация страновой программы – стратегически важный этап двустороннего взаимодействия, подтверждающий стремление Казахстана внедрять передовые практики стран ОЭСР для достижения долгосрочной задачи вхождения к 2050 году в число 30 наиболее развитых государств мира».

В свою очередь Анхель Гурриа также отметил важность подписанного документа.

– Казахстан является страной с лидирующей экономикой в Цент­ральной Азии, стратегически расположенной на стыке Европы и Азии. Я уверен, что позитивный эффект от реализации страновой программы принесет пользу реформам и в других странах региона, – сказал генеральный секретарь ОЭСР.

