Надежда на решение проблемы обеспечения водой у жителей появилась после того, как аким области Бейбут Атамкулов посетил аул. Первым делом сельчане рассказали главе региона о тех мытарствах, которые они испытывают, ежедневно часами ожидая привозную воду.

В этом ауле проживает более 5 тыс. человек. Из 18 улиц водопроводной сетью обеспечены лишь 13, да и там нужен капитальный ремонт. Жителям пяти улиц приходится пользоваться услугами водовоза. Это создает массу неудобств, к тому же в летнюю жару вода быстро портится.

Решить проблему своими силами местные гос­органы не в состоянии, ведь речь идет об огромных затратах. Впрочем, первый шаг уже сделан: районные власти произвели анализ подземных источников и подготовили проектно-сметную документацию для строительства водозабора и прокладки водопроводных сетей.