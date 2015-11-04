​Вода для аула

556
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Надежда на решение проблемы обеспечения водой у жителей появилась после того, как аким области Бейбут Атамкулов посетил аул. Первым делом сельчане рассказали главе региона о тех мытарствах, которые они испытывают, ежедневно часами ожидая привозную воду.

В этом ауле проживает более 5 тыс. человек. Из 18 улиц водопроводной сетью обеспечены лишь 13, да и там нужен капитальный ремонт. Жителям пяти улиц приходится пользоваться услугами водовоза. Это создает массу неудобств, к тому же в летнюю жару вода быстро портится.

Решить проблему своими силами местные гос­органы не в состоянии, ведь речь идет об огромных затратах. Впрочем, первый шаг уже сделан: районные власти произвели анализ подземных источников и подготовили проектно-сметную документацию для строительства водозабора и прокладки водопроводных сетей.

Популярное

Все
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Лювак для бодрости
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
Стекольный завод запущен в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]