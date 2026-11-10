Вода для степных полей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для региона орошаемое земледелие – традиционное направление сельского хозяйства. На протяжении десятилетий овощи и картофель здесь выращивают с использованием воды Иртыша. Именно вдоль реки сосредоточена значительная часть поливных земель. Однако современные технологии позволяют развивать орошение, используя для этого и подземные воды.

Такая практика получает развитие в степных районах области. В частности, в Щербактинском районе ряд крупных хозяйств уже применяет системы полива с использованием скважин. Сам принцип такого водоснабжения известен давно, но современное оборудование позволяет расширять новые оросительные массивы.

Развитие орошаемого земледелия и рациональное использование водных ресурсов остаются в числе приоритетных направлений государственной аграрной политики. В своем Послании народу от 28 октября 2026 года Президент ­Касым-Жомарт Токаев вновь обратил внимание на необходимость расширения орошае­мых площадей с обязательным применением передовых водосберегающих и агрохимических технологий. Глава государства подчерк­нул, что бережное отношение к воде должно стать одним из основополагающих принципов хозяйствования.

Пример исполнения подобной задачи – инвестиционный проект ТОО «BelAgroGroup» в селе Шарбакты с общим объемом финансовых вливаний в 2 млрд тенге. Предприятие намерено создать современную оросительную систему на 619 га, где будут выращивать картофель и морковь. Для этого уже строят водонакопитель объемом 320 тыс. кубометров. Здесь планируется создать 30 рабочих мест, предполагаемый срок окупаемости инвестиций составит около трех лет.

К земляным работам приступили 15 октября, при этом подготовка и проектирование заняли почти год. Обус­тройство котлована частично осложняется особенностями рельефа местности, поэтому на отдельных участках приходится выбирать значительные объемы грунта. После завершения строительства чашу накопителя покроют специальной пленкой, обеспечивающей гидроизоляцию, а территорию оградят.

Как пояснил директор ТОО «BelAgroGroup» Сергей Белявский, вода будет поступать из четырех скважин, глубина которых может превышать 700 м. Проект предусматривает установку девяти дождевальных машин кругового типа, двух насосных станций – основной и резервной, а также строительство трубопроводной и энергетической инфраструктуры.

Инициатива рассчитана на 2026–2027 годы и осуществляется за счет собственных средств инвестора. При этом сельхозпроизводители рассчитывают воспользоваться действующими государственными механизмами субсидирования затрат на создание оросительной инфраструктуры.

Первую очередь площадью 300 га намерены ввести в эксплуатацию уже к следующему поливному сезону. Из них 200 га отведут под морковь и оставшие­ся 100 – под картофель. Как пояснил Сергей Белявский, в первый год хозяйство рассчитывает получить как минимум 10 тыс. тонн моркови и 5 тыс. тонн картофеля – и это достаточно консервативный прогноз. Павлодарская область находится в зоне рискованного земледелия, и даже наличие орошения не исключает влияния неблагоприятных погодных условий. Нынешнее жаркое лето в очередной раз показало, насколько непредсказуемой может быть погода.

Оставшиеся площади планируют осваивать поэтапно, по мере готовности оросительной инфраструктуры. Такой подход позволит сосредоточить силы и средства на запуске первой очереди и своевременно подготовить участки к весенней посевной. Часть необходимой сельскохозяйственной техники у предприятия уже имеется, недостающую приобретут за зиму.

Отдельный вопрос – организация хранения выращенной продукции. Об этом в том числе говорили во время недавнего посещения строительной площадки акимом Павлодарской области Асаином Байхановым, который ознакомился с ходом исполнения проекта. В следующем году инвесторы планируют построить овощехранилище для картофеля.

По оперативным данным регионального управления сельского хозяйства, в 2026 году аграрии области использовали для выращивания сельскохозяйственных культур 90,5 тыс. га орошаемых земель. Годом ранее этот показатель составлял 86,1 тыс. га. При этом речь идет о площадях, фактически задействованных в сельскохозяйственном производстве, а не обо всех землях региона, имеющих оросительную инфраструктуру.