​Вода на вес золота

Комитет по водным ресурсам совместно с областным акиматом разработал специальный План мероприятий, который позволит увеличить во время вегетационного периода объем поливной воды, которой всегда остро не хватает в июльский зной. Пре­дусмотренные меры имеют целый ряд направлений, включая диверсификацию посевных площадей, разработку графика полива и строгое его соблюдение, уменьшение потерь от фильтрации и даже использование минерализованной воды, поступающей через коллекторы и скважины вертикального дренажа.

План по снижению дефицита поливной воды доведен до всех акимов аульных округов, сельских потребительских кооперативов и фермерских хозяйств. Власти намерены строго контролировать его соблюдение, иначе «битвы» за воду, которые то и дело разворачиваются на засыхающих полях, никогда не прекратятся. Так что решение использовать для полива минерализованную воду возникло не от хорошей жизни, а из-за острого дефицита. Конечно же, такую воду пустят на полив не напрямую, а после смешивания ее с водой в поливном канале. Специалисты-водники предлагают использовать минерализованную воду из ирригационных коллекторов в тех местах, где для этого есть техническая возможность закачать ее в поливные каналы.

Проведенное обследование показало, что сделать это возможно как минимум в восьми точках. Для этого необходимо провести целый комплекс вспомогательных мероприятий, включая масштабную очистку коллекторов. На полив пустят и воду, которую откачивают при помощи скважин вертикального дренажа. Причем минерализация воды в них не должна составлять более 3 мг соли на один литр воды. Лабораторные исследования показали, что по минеральному составу для этого пригодна вода в 166 скважинах. Уже подсчитано, что полученного таким способом дополнительного объема воды хватит, чтобы полить порядка 25 тыс. га посевов хлопчатника и других сельскохозяйственных культур.

– Финансирование плана мероприятий по снижению дефицита поливной воды на полях Мактаарала предполагается из республиканского бюджета, – рассказывает председатель Комитета по водным ресурсам Ислам Абиш. – Из государственной казны также выделяются деньги на механическую очистку каналов, находящихся в республиканской собственности, чтобы вода в них не стояла, а свободно текла вдоль русла. Понадобятся средства и на техническую оснастку скважин вертикального дренажа. Нам необходимо сделать так, чтобы шла не просто откачка воды, но и подача по трубам в поливные каналы. Для этого предусмотрено приобретение дополнительного оборудования, включая трубы, насосы, задвижки, соединительные муфты и прочее. В общей сложности речь идет о сумме в пределах 600 миллионов тенге. Еще чуть больше – 170 миллионов тенге – заложено на эксплуатационные расходы. Расчеты показывают, что это позволит нам получить дополнительно от 75 до 100 миллионов кубов воды.

Естественно, что добытую такими усилиями и финансовыми затратами поливную воду надо использовать максимально эффективно. Специально для этого во всех сельских округах Мактааральского района стартовала широкая разъяснительная кампания, в ходе которой до земледельцев доводят новые правила водопользования. Уже сейчас акимы аулов совместно с хозяйствую­щими субъектами расписывают время полива отдельно взятого поля, учитывая возделываемые культуры и время их посадки. Они служат основой для составления графиков подачи воды для полива. Земледельцев предупреждают, что от них будут требовать неукоснительного соблюдения времени и режима полива. Более того, всех собственников поливных каналов и арыков обязали в кратчайшие сроки привести оросители в порядок, чтобы пол­ностью исключить потери, включая фильтрацию воды.

– Мы требуем, чтобы даже на небольших каналах и арыках земляное дно было устлано полипропиленовой пленкой, – говорит руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков. – Из года в год повторяющиеся проблемы с водоснабжением в Мактааральском районе вынуждают нас искать определенный баланс возможнос­тей, способствующих развитию сельскохозяйственной отрасли. Опыт последней четверти века свидетельствует, что каким бы многоводным ни был год, во время массового полива хлопчатника поступление воды в межгосударственный канал «Достык» снижается почти в четыре раза, опускаясь вплоть до 25 кубов в секунду. Разработанный график полива очень жесткий. Мы исходим из расчета использования одной тысячи кубов воды на одну тысячу гектаров посевов. Если указанный объем разделить на всех, то эту площадь и за месяц не полить. Если же разработать график на 100 га, то полив будет проводиться и быстрее, и качественнее, да и конфликтных ситуаций, когда каждый старается перетянуть на свою сторону куцее одеяло, станет меньше.

Комитет по водным ресурсам и областное управление сельского хозяйства исходят из того, что земледельцы активно поддержат предложенный план, поскольку уже хорошо осознали, что вода – бесценный ресурс, без рачительного отношения к которому не стоит рассчитывать на высокие урожаи.