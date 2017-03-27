​Вода на вес золота

Комитет по водным ресурсам совместно с областным акиматом разработал специальный План мероприятий, который позволит увеличить во время вегетационного периода объем поливной воды, которой всегда остро не хватает в июльский зной. Предусмотренные меры имеют целый ряд направлений, включая диверсификацию посевных площадей, разработку графика полива и строгое его соблюдение, уменьшение потерь от фильтрации и даже использование минерализованной воды, поступающей через коллекторы и скважины вертикального дренажа.
План по снижению дефицита поливной воды доведен до всех акимов аульных округов, сельских потребительских кооперативов и фермерских хозяйств. Власти намерены строго контролировать его соблюдение, иначе «битвы» за воду, которые то и дело разворачиваются на засыхающих полях, никогда не прекратятся. Так что решение использовать для полива минерализованную воду возникло не от хорошей жизни, а из-за острого дефицита. Конечно же, такую воду пустят на полив не напрямую, а после смешивания ее с водой в поливном канале. Специалисты-водники предлагают использовать минерализованную воду из ирригационных коллекторов в тех местах, где для этого есть техническая возможность закачать ее в поливные каналы.
Проведенное обследование показало, что сделать это возможно как минимум в восьми точках. Для этого необходимо провести целый комплекс вспомогательных мероприятий, включая масштабную очистку коллекторов. На полив пустят и воду, которую откачивают при помощи скважин вертикального дренажа. Причем минерализация воды в них не должна составлять более 3 мг соли на один литр воды. Лабораторные исследования показали, что по минеральному составу для этого пригодна вода в 166 скважинах. Уже подсчитано, что полученного таким способом дополнительного объема воды хватит, чтобы полить порядка 25 тыс. га посевов хлопчатника и других сельскохозяйственных культур.
– Финансирование плана мероприятий по снижению дефицита поливной воды на полях Мактаарала предполагается из республиканского бюджета, – рассказывает председатель Комитета по водным ресурсам Ислам Абиш. – Из государственной казны также выделяются деньги на механическую очистку каналов, находящихся в республиканской собственности, чтобы вода в них не стояла, а свободно текла вдоль русла. Понадобятся средства и на техническую оснастку скважин вертикального дренажа. Нам необходимо сделать так, чтобы шла не просто откачка воды, но и подача по трубам в поливные каналы. Для этого предусмотрено приобретение дополнительного оборудования, включая трубы, насосы, задвижки, соединительные муфты и прочее. В общей сложности речь идет о сумме в пределах 600 миллионов тенге. Еще чуть больше – 170 миллионов тенге – заложено на эксплуатационные расходы. Расчеты показывают, что это позволит нам получить дополнительно от 75 до 100 миллионов кубов воды.
Естественно, что добытую такими усилиями и финансовыми затратами поливную воду надо использовать максимально эффективно. Специально для этого во всех сельских округах Мактааральского района стартовала широкая разъяснительная кампания, в ходе которой до земледельцев доводят новые правила водопользования. Уже сейчас акимы аулов совместно с хозяйствующими субъектами расписывают время полива отдельно взятого поля, учитывая возделываемые культуры и время их посадки. Они служат основой для составления графиков подачи воды для полива. Земледельцев предупреждают, что от них будут требовать неукоснительного соблюдения времени и режима полива. Более того, всех собственников поливных каналов и арыков обязали в кратчайшие сроки привести оросители в порядок, чтобы полностью исключить потери, включая фильтрацию воды.
– Мы требуем, чтобы даже на небольших каналах и арыках земляное дно было устлано полипропиленовой пленкой, – говорит руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков. – Из года в год повторяющиеся проблемы с водоснабжением в Мактааральском районе вынуждают нас искать определенный баланс возможностей, способствующих развитию сельскохозяйственной отрасли. Опыт последней четверти века свидетельствует, что каким бы многоводным ни был год, во время массового полива хлопчатника поступление воды в межгосударственный канал «Достык» снижается почти в четыре раза, опускаясь вплоть до 25 кубов в секунду. Разработанный график полива очень жесткий. Мы исходим из расчета использования одной тысячи кубов воды на одну тысячу гектаров посевов. Если указанный объем разделить на всех, то эту площадь и за месяц не полить. Если же разработать график на 100 га, то полив будет проводиться и быстрее, и качественнее, да и конфликтных ситуаций, когда каждый старается перетянуть на свою сторону куцее одеяло, станет меньше.
Комитет по водным ресурсам и областное управление сельского хозяйства исходят из того, что земледельцы активно поддержат предложенный план, поскольку уже хорошо осознали, что вода – бесценный ресурс, без рачительного отношения к которому не стоит рассчитывать на высокие урожаи.