В Петропавловске тариф на водоснабжение с 2027 года может вырасти на 38%. Предпринимателей беспокоит не только предстоящее повышение, но и огромная разница в стоимости кубометра воды для населения и предприятий.

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На заседании регионального совета Палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области представители бизнеса обсудили тарифные планы ТОО «Кызылжар су» на 2027–2031 годы.

По предварительным расчетам естественного монополис­та, кубометр воды для рядовых граждан подорожает со 101 до 139 тенге, для юридических лиц – с 591 до 816 тенге. Таким образом, даже после пересмот­ра тариф для бизнеса останется почти в шесть раз выше.

Как сообщила главный экономист водоснабжающего предприятия Елена Петрова, заявка сформирована в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Пятилетняя инвестиционная программа предусматривает реконструкцию водоводов, обновление водопроводных сооружений и развитие канализационных сетей. Ее общий объем заявлен в размере 16,476 млрд тенге.

По расчетам монополиста, средний тариф на подачу воды в 2027 году составит 418,52 тенге за кубометр без НДС, на водоотведение – 299,91 тенге. Прогнозируемый рост – 38 и 12% соответственно.

Председатель регионального совета, генеральный директор ТОО «Птицефабрика «Северный бройлер» Сергей Домаев считает, что существующая разница между тарифами для населения и бизнеса требует пересмотра.

– Разбег между тарифом для населения и юридическими лицами, мягко говоря, нереальный. При том что 70 процентов общего потребления воды приходится именно на частный сектор, тариф для бизнеса в 7,5 раза выше. Летом мы сталкиваемся с тем, что до фабрики в Аралагаше вода просто не доходит, потому что вся она уходит на полив огородов, – отметил предприниматель.

О последствиях роста коммунальных расходов для производства рассказала исполнительный директор ТОО «ЗМО» Елена Балярихина.

По ее словам, после изменения тарифов на отопление завод получил счет за половину месяца на 2,6 млн тенге. Такие расходы не были предусмотрены в ранее заключенных договорах и тендерных бюджетах.

– В итоге дополнительная нагрузка ложится на себестои­мость продукции и население. Если со следующего года вырастет еще и тариф на воду, предпринимателям придется крайне тяжело, – подчеркнула исполнительный директор.

В ТОО «Кызылжар су» сообщили, что заявка находится на рассмотрении областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.