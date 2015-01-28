Свежий выпуск Вода осталась, но без «Н2О» Галия ШИМЫРБАЕВА

Это не первая попытка отобрать его у детей. Первый раз руководство Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, на балансе которого находится бассейн, арендуе­мый плавательным клубом «Н2О», пыталось закрыть его в апреле прошлого года, но тогда бюджетный бассейн удалось отстоять через суд. Происходящее тем более удивительно, что за те 4 года, что действует бассейн, им были довольны все. Родители, особенно те, у кого растет не один ребенок (таким семьям, как правило, предоставлялась 50-процентная скидка), руководство детского дома № 2, чьи воспитанники во время летних каникул посещают бассейн бесплатно, вои­ны-«афганцы», чернобыльцы и люди с ограниченными возможностями. Здесь квалифицированный тренерский состав, а цена, благодаря поддержке государства, доступна для семей с невысоким доходом.

– Оплата у нас осуществляет­ся согласно государственным расценкам, поэтому мы, несмотря на февральскую девальвацию, смогли удержать ее на прежнем уровне, – говорит старший тренер клуба Валерий Дильман. – Ни один коммерческий бассейн не может предоставить детям таких условий, как у нас. Те из них, которые входят в сборную клуба и уже показывают высокие результаты на городских соревнованиях, могут, к примеру, плавать каждый день, и не час, а в полтора раза больше.

Итак, в апреле прошлого года руководству клуба и родительской общественности удалось через суд отстоять бассейн. 15 января наступившего года Госкомимущество автоматичес­ки пролонгировало договор с нанимателем еще на один год. А 16 января, когда коллектив, где работают 12 тренеров, пришел на работу, а дети в сопровождении родителей – на тренировку, вход для них был закрыт не только в плавательный бассейн, но даже на территорию.

За воротами бассейна была экстренно организована пресс-конференция. Директор госпиталя Есентай Тажиев к народу и журналистам не вышел, послав вместо себя своего заместителя Базарбая Абдираимова. Пряча глаза, тот совсем не воинственным голосом сообщил собравшимся, что Госкомимущество «тут вообще ни при чем», хозяин плавательного бассейна – балансодержатель, то есть руководство госпиталя.

– Но у нас имеется письмо из Минздрава, где черным по белому написано, что только Госкомимущество вправе распоряжаться государственным имуществом. В данном случае – отдавать его в аренду или нет, – говорит Валерий Дильман.

Сейчас 12 тренеров и 400 их воспитанников остались на улице. Если первые (многие из тренеров – мастера спорта международного класса) наверняка найдут работу, то многие из их воспитанников вряд ли теперь смогут заниматься столь благотворно влияющим на здоровье видом спорта. Плавание, укрепляя мышечный корсет, способствует выравниванию поз­воночника. А сюда очень много детей приходит со справкой, где врач настоятельно рекомендует плавание из-за стремительно развивающегося сколиоза.

Куда теперь им идти? Их небогатые родители явно не потянут оплату в других бассейнах города – там она в два, а то и в три раза выше.

– Нам, их наставникам, – продолжает Валерий Дильман, – не остается ничего другого, как надеяться на справедливость судебных инстанций. С нашей стороны ведь нет нарушений, мы занимались благим делом – оздоравливанием детей, а по большому счету – делали все от нас зависящее, чтобы будущее нации росло здоровым.

Еще раз напомним, беды плавательного клуба начались в апреле прошлого года, когда в госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны сменился руководитель. Новый директор, едва заступив на должность, вручил руководству клуба уведомление – освободить бассейн в течение 30 дней. На договор, подписанный с государством в лице Госкомимущества, он даже не взглянул. Мотивация при этом была такая: необходим капитальный ремонт. Руководство клуба сделало запросы в Гос­комимущество. Этот орган в свою очередь обратился в ЧС, противопожарную и санэпидемиологическую службы города с вопросом, есть ли необходимость в этом? Получив ответы, Госкомимущество уведомило балансодержателя, что наниматель, то есть плавательный клуб, самостоятельно может делать ремонт – как текущий, так и капитальный.

Плавательный клуб тут же выразил готовность заняться ремонтом, обратившись к директору госпиталя с письмом, к которому приложил проектно-сметную документацию на 1 494 348 тенге. И назвал подрядчика – ТОО «Классик Строй Мастер». Однако директор госпиталя заявил, что намерен заниматься ремонтом сам, государство, по его словам, готово выделить деньги на него.

На сегодня, как сообщили на пресс-конференции сотрудники плавательного бассейна, ремонтными работами занимается младший медперсонал госпиталя, которым обещана премия, если закончат его в 20-дневный срок.

Другая причина, из-за которой руководство госпиталя хочется избавиться от арендаторов, – из-за детей, мол, их пациентам, ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, не остается времени для оздоровительных водных процедур.

– Но директор лукавит, – утверждает Валерий Дильман. – Во-первых, большей части ветеранов, людям очень прек­лонного возраста, противопоказаны водные процедуры. Но даже если это было бы необходимо, то четырех часов в день – с 11 утра до 3 часов дня – более чем достаточно на 90 человек (столько пациентов одновременно может находиться в госпитале), поскольку бассейн располагает четырьмя дорожками. Обычно же из госпиталя к нам приходили не более трех-четырех ветеранов. А в то, что они якобы недовольны присутствием детей в бассейне, верится с трудом: ветераны, выходя на балкон, с удовольствием наблюдают за их тренировками. А от чернобыльцев и воинов-«афганцев» не раз приходилось слышать, что с тех пор, как сюда пришел плавательный клуб, бассейн стал чистым. Это и в самом деле так: вода фильтруется вовремя, а вентиляционные шахты и хлораторные узлы ремонтируются каждый год. И даже если, как утверждает директор госпиталя, времени для водных процедур для пациен­тов госпиталя недостаточно или не устраивает расписание, почему бы нам с ним не решить проб­лему коллегиально?

– Бассейн закрыт на ремонтные работы, – сказал в приватной беседе директор Рес­публиканского клинического госпиталя инвалидов войны и лиц, приравненных к ним, Есентай Тажиев. – Госимущест­во, прежде чем подписывать договор с нанимателем, должно было получить согласие балансодержателя. А мы его на этот год не давали. Что касается желания нанимателя самостоятельно провести ремонт, то руководство плавательного клуба принесло нам расчеты на 1,2 миллиона тенге. Этих денег хватит только на покраску, а там нужно менять вентиляцию, электричество, делать контрзаземление…

Далее Есентай Тажиев сказал, что ветераны Великой Отечест­венной войны возмущены тем, что им отвели на водные процедуры всего четыре часа – с 11 утра до 3 дня. Это промежуток, сообщил он, совпадает со временем, когда им нужно идти на обед. Поэтому они, по его словам, обратились в Гос­комимущество, в Парламент и Правительство с жалобой на то, что дети не дают им получать нормальное лечение.

– По-моему, на сегодня они (ветераны) даже уже обращаются в Генпрокуратуру с претензия­ми на неправомочные действия Госкомимущества, который без согласия балансодержателя, то есть нас, решил повторно прод­лить аренду данного помещения, – сообщил директор.

На вопрос, где же теперь будут заниматься плаванием дети из небогатых семей, директор госпиталя ответил, что в городе есть немало других бассейнов. А в том, который находится на балансе руководимого им госпиталя, он уже начал ремонт, и когда тот закончится, сказать не может…



