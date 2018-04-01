"Вода появилась неожиданно" – ЧС в Зыряновском районе ВКО, видео

Происшествия
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Фото: YK-news.kz
Из-за обильных осадков и таяния снега в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области из берегов вышли все реки. 31 марта аким района Нуржан Токсеитов объявил на подведомственной территории ЧС стихийного характера, передает YK-news.kz.

Паводковые воды подтопили несколько сел и районный центр, где под водой оказался целый микрорайон. По словам горожан, которым пришлось покинуть свои жилища, все произошло в считанные минуты. 

"Мы бежали. Просто бежали, ничего не успели спасти. Только деньги и документы схватили – и все! Вода появилась неожиданно, поднималась очень быстро", – рассказала жительница Зыряновска Галина.

Дойти до своих домов хозяева не могли даже в болотных сапогах – настолько высоким был уровень воды. По улицам плавали на лодках.

"Из-за обильного снеготаяния и дождей, которые продолжались в течение трех дней, а также из-за сильного промерзания грунта в районе произошел разлив практически всех рек. На горных склонах все еще лежит снег, высота покрова достигает 30 сантиметров", – рассказал аким Зыряновского района Нуржан Токсеитов.

В зонах подтопления в районе оказались 167 домов, жители эвакуированы. По словам акима, работа продолжается, все объекты тепло-, энерго- и водоснабжения работают в штатном режиме, все силы задействованы для устранения последствий ЧС. Глава района обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.


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