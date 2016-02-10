​Вода приходит в дом

По программе развития регионов было запланировано возведение 31 объекта водоснабжения, 13 из них уже сданы в эксплуатацию. Строительство еще 18 завершится в текущем году. В итоге из 929 населенных пунктов области доступ к централизованному водоснабжению получат 676, что составляет 72,8% от общего числа.

В бюджете Шымкента на нынешний год для строительства магистрального водовода и внутриквартальных систем водоснабжения 8 микрорайонов предусмотрен 1 млрд 501,2 млн тенге. Возведение коллектора и систем канализации в 5 микрорайонах обойдется городской казне в 628,1 млн тенге.

В прошлом году из городского бюджета на реализацию 13 проектов по водоснабжению был направлен 1 млрд 697,5 млн тенге. Эти средства позволили завершить строительство систем в двух микрорайонах, открыв доступ к чистой питьевой воде более чем 30 тыс. граждан.