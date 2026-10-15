Шесть лет в селе Караганды райо­на Магжана Жумабаева ждали не чуда – всего лишь воду в водопроводе. Проект тянулся, сроки переносились, подрядчик судился, а готовые трубы никак не превращались в работающую систему. И вот наконец вода пришла в село. Проект строительства разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений оценили почти в 528 млн тенге. На объекте построена насос­ная станция, установлена насосная группа, возведены два резервуара по 200 кубометров каждый, подведено электроснабжение.