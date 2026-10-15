Вода пришла

ЖКХ
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Шесть лет в селе Караганды райо­на Магжана Жумабаева ждали не чуда – всего лишь воду в водопроводе. Проект тянулся, сроки переносились, подрядчик судился, а готовые трубы никак не превращались в работающую систему. И вот наконец вода пришла в село. Проект строительства разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений оценили почти в 528 млн тенге. На объекте построена насос­ная станция, установлена насосная группа, возведены два резервуара по 200 кубометров каждый, подведено электроснабжение.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Но между «объект почти готов» и «из крана пошла вода» в Караганды пролегли долгие шесть лет. В ходе реализации проекта возникли судебные разбирательства с подрядной организацией, из-за чего сроки завершения работ существенно увеличились. В сентябре сельчане направили коллективное обращение в общественную приемную партии «Әділет» с вопросом, когда появится вода. Специалисты филиала «Есиль Су» восстановили схему водоснабжения. Старый и новый водопроводы соединили, сети промыли – и пятого октября вода наконец поступила в Караганды.

#ЖКХ #водоснабжение #Караганды

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