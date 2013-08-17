Вода столицы

Пожалуй, самый ходовой вещью в магазинах старенького доцелинного Акмолинска из предметов домашней утвари были коромысла. Поселившись в Слободке на тогдашней улице Красная, рядом со стадионом, за водой приходилось тащиться аж до пивнушки с экзотическим названием «Голубой Дунай». Здесь же рядом можно было из крана запасаться водой. Протянешь в окошечко малюсенький талончик, и дежуривший в будке откроет кран, быстро наполнит кому ведро, кому канистру или флягу с приделанными колесиками. Искусство владения коромыслами присуще было в основном милым женщинам. Они как-то плавно поднимали на свои плечи коромысла с весом двух ведер, не расплескивая ни капельки воды.
Чаще всего после рабочего дня хозяюшки посылали за водой своих муженьков.
– Мотай. Не похудеешь. Да на стирку наноси!
Возвращались такие водоносы частенько облитыми, потому что и тротуаров толковых не было.
Вы спросите, когда это было? Могу точно назвать год моего появления в Акмолинске – 1953-й. Но даже в первые годы освоения целины продолжались хождения по маршруту улица Красная – будка с краном, которая находилась за городским военкоматом. Многие совершали еще более дальние марши.
Главным стратегическим объектом считалась единственная водокачка, снабжавшая водой элитный квартал двухэтажек железнодорожников. Превратить бы эту водокачку в музей воды, но, увы, сейчас в нем расположился крутой ресторан.
Как это частенько бывает, дефицит с водой в Акмолинске продолжался пока, как говорится, «петух не клюнул». Разразился скандал, о котором нельзя было умолчать. Сотни жителей заболели гепатитом. Эпидемия не щадила ни взрослых, ни детей. Под суд попали ответственные работники медицины, руководящие персоны города и железнодорожного управления. По этому поводу забеспокоились кремлевские личности.
Беспрецедентный проект создания искусственного моря с питьевой водой областного центра стал быстро реализовываться.
– На стройку прибыло две тысячи рабочих, в основном молодых людей с комсомольскими путевками, – вспоминает заместитель начальника управления этой стройки Салман Героев.– А возглавлял коллектив опытный водхозовец Михаил Доровко. На объекте работало 12 бригад, причем работы велись круглосуточно, без перерыва. Фронт работ протянулся на десятки километров. Технология заливки бетона не допускала остановки даже на минуту, дабы не допустить в плотине малейших пустот. Стройку звершили за 2,5 года.
Хранилище емкостью в полмиллиона кубических метров с зеркалом разлива воды на 32 кв. км явилось каким-то волшебством. Над водой даже появились чайки. Рождение Вячеславского водохранилища можно считать чудом. Эту гидросистему возвели без зарубежных инвестиций, с использованием лишь отечественной техники. Появление ее коренным образом изменило всю хозяйственную и социальную обстановку в эпицентре новой житницы.
...Прошли десятилетия. Вячеславка остается главным объектом жизнеобеспечения теперь уже разрастающейся столицы. А опыт и высокий профессионализм «Астана Су Арнасы», новаторство, внедрение с опережением новых уникальных технологических приемов – лучшее свидетельство того, что коллектив водников столицы с высокой ответственностью отзывается на все вызовы времени. Любопытная деталь: для обмена опытом в Астану регулярно приезжают водохозяйственники из многих крупных городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, столиц многих европейских стран. И все уезжают с определенным удивлением – с какой быстротой и целенаправленностью в Астане решаются проблемы развития водохозяйственной базы.
В спокойном рассказе руководителя о сегодняшних буднях коллектива Валихана Досаева улавливалось, что здесь умеют упрямо добиваться нелегких целей и решать самые смелые проблемы. Немного статистики из отчета о сделанном. Только за прошлый год заменили 53 км различных изношенных водопроводных труб и 4 км канализационной сети. Город растет, баланс предприятия ежедневно пополняется новыми объектами. В прошлом году была внедрена геоинформационная система с видеоотображением для диспетчерского управления. В данную систему интегрированы датчики давления в сетях. Они выравнивают давление, автоматически включают или выключают насосы по необходимости. Для нагрузок на старенькие водопроводы сети выравнивание давления в авторежиме – просто спасение. Вот они – реальные возможности энергосбережения: только за счет стабилизации гидравлики отключения различных механизмов в определенные часы было сэкономлено 12% расхода электричества. В денежном выражении – это 90 млн. тенге. Практически 55 дней подача воды в столице осуществлялась на сэкономленном электричестве.
– Доброй приметой в нашей работе считаю, что нам удалось в значительной мере избавиться от противостояния с немалым числом потребителей воды, – рассказывает нам Валихан Досаев. – Уменьшились жалобы и упреки на качество услуг, на срывы с подачей воды. Если уж случится сбой, он устраняется в два-три раза быстрее, чем прежде. Уменьшилось число неплательщиков и должников. Горожане с пониманием отзываются на призывы бережнее расходовать воду, участвуют в акциях по экономии воды.
Предприятием обновлен автопарк на 73 единицы, приобретены аварийно-ремонтные мастерские, вакуумные и каналопромывочные машины, экскаваторы, сварочные агрегаты, компрессоры, бурильные установки. Все автомобили снабжены навигаторами, которые в прошлом году сэкономили практически 15% горючего.
– А что вы думаете о качестве воды, которую пьет столица? Достаточно ли она чиста от различных примесей? Нет-нет, да услышишь жалобы, что в некоторых домах из крана течет вода с рыжим оттенком, порой мутная, – интересуюсь я.
– В этом плане горожане должны проявлять более высокую требовательность к своим КСК, где часто больше заботятся о сборах денег для повышения зарплат своего штата, при этом забывают, что в старых домах уже давно пора менять проржавевшие внутридомовые трубы на современные, – отвечает В. Досаев. – Мы же подаем до каждого жилого дома воду идеальной чистоты. Чтобы в этом плане было меньше нареканий, мы даже подключаем дома частного сектора. Если раньше в городе насчитывалось 700 водоразборных колонок, то их сейчас остается 354.
Вода – живой организм. Она легко поддается различным заболеваниям. Она дышит, меняет свое качество при различных явлениях природы. Она, например, становится вкуснее под солнечным свечением, заряжается энергией светила и теряет свою свежесть и бодрящую силу при затянувшейся ненастной погоде. Окропите капельками прохладной воды завядший пучок зелени, и он обретет былую свежесть. В различных лабораториях мира вода раскрывает свои все новые и новые тайны. В Астане в рамках японского гранта построен новый блок по очистке воды на 100 тысяч кубических метров в сутки с применением новейших реагентов для очистки и осветления воды. Ежечасно качество воды проверяется на фильтровальной станции и ежесуточно – на 60 точках, расположенных в различных частях столицы.
– То, о чем вы рассказываете, конечно, заслуживает высокой похвалы вашему коллективу, но хотелось бы узнать, насколько защищена сама Вячеславка и вообще наш водный бассейн от попадания в воду различных выбросов, тех же гербицидов, – задаю вопрос.
– Видите ли, в западных странах воду пьют из глубинных колодцев и скважин, – отмечает мой собеседник. – В некоторых странах собирают дождевую воду, которая по существу оценивается как дистиллированная. В наших же условиях для питья воду берут из рек, озер, даже из прудов, похожих больше на лужи.
То, о чем мы говорим, является постоянной личной заботой Главы нашего государства. Его программа «Зеленая экономика» – это обращение к каждому казахстанцу сохранять чистоту обитания для будущих поколений, беречь каждое деревце, былинку, капельку воды. Спасибо Нурсултану Абишевичу за леса, которые уже окружают столицу и за «зеленый пояс», который протянется на сотни километров и охватит своей живительной свежестью огромную территорию нашего региона. Я думаю, что за чистоту водных ресурсов всем нужно бороться сообща. К сожалению, мы часто видим, что на берегах Ишима и Нуры у многих водоемов происходит противоестественное – моют автомашины, отдыхающие оставляют за собой хлам и мусор. Хотел бы напомнить старинную поговорку: «Плевок в колодец – то же самое, что плевок в лицо родной матери». С этой безнравственностью надо бороться.
Мне известно, что в Астраханском районе каждое лето детвора с учителями восстанавливают жизнь родников на Ишиме – чистят их. И сейчас там вода чистая, любая рыба водится. Почему бы не заниматься этим делом в Целиноградском районе, где слишком рьяно создаются зоны отдыха, а о сохранении чистоты водного бассейна мало заботятся. Проблемами водораспределения нужно заниматься более серьезно и ответственно. Вызывает досаду, что в жаркие дни на окраинах столицы многие лихо поливают свои огороды дорогостоящей питьевой водой.
Мне думается, что охранная зона вокруг Вячеславского водохранилища должна быть расширена до 50 километров. На этой территории нельзя применять гербициды, различные ядохимикаты, пасти скотину... На этой полосе не должны проходить трубопроводы с опасными сбросами. Эта территория действительно должна стать охранной зоной.
Нынешним летом в нашем регионе проходят щедрые дожди. Что ни день, слышатся раскаты грозы, льет как из ведра. Специалисты утверждают, что дождевая вода соединилась с влагой глубинных слоев почвы. По данным метеослужбы, только в июле в пристоличном регионе выпало 113 мм осадков, только за половину августа – 42 мм осадков. Это две годовые нормы. По количеству летних запасов влаги нынешний год схож с 1990 годом. По две нормы влаги принесли лета 1993 и 1994 годов. Эпицентр бесконечных дождей – Щучинско-Боровская зона. Любопытно, что некоторые высохшие речушки сейчас как бы снова ожили. И среди них – Моялды, которая впадает в Вячеславское водохранилище. Но давайте не будем спешить с подсчетами собранного хлеба и восклицать «гоп». Слишком рано. Природа – штука коварная, одним она несет наводнения, другим – засухи. Серьезная засуха прошлась снова по Приуралью. В таком же положении оказались Актюбинская и Мангистауская области. Обошли дожди Башкирию, Оренбуржье.
Я поинтересовался судьбой хранилища, ведь скоро этому водоему полсотни лет. Наверняка на дне там уже высокий слой ила.
– Интенсивное заиливание происходило последние 20 лет, когда из водохранилища сбрасывался ограниченный объем воды, связанный с малым и средним объемами весеннего стока, – отмечает Валихан Досаев. – В маловодные годы сброс не производился. Но очищение дна требует своего решения. Срок заиливания водохранилища по проекту рассчитан на тысячу лет, так что в ближайшее время заиливание не произойдет.
То, что вы говорите о прошедших ливнях, это большое везение, если не сказать, дар Божий. Дожди – это пополнение наших водных запасов. Нынче они вдоволь напоили землю для будущих щедрых сенокосов и сборов зерна. По-видимому, нынче будут собирать не центнерами, а тоннами. Но нужно поворачивать мышление в сторону сохранения урожая. Скажу так: урожай держится на сохранении гумуса и плодородия почвы и той же капельки воды, в которой отражается мир, а человек определяется в деле, которому служит.
Моисей ГОЛЬДБЕРГ, Астана