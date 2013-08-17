Вода столицы

Пожалуй, самый ходовой вещью в магазинах старенького доцелинного Акмолинска из предметов домашней утвари были коромысла. Поселившись в Слободке на тогдашней улице Красная, рядом со стадионом, за водой приходилось тащиться аж до пивнушки с экзотическим названием «Голубой Дунай». Здесь же рядом можно было из крана запасаться водой. Протянешь в окошечко малюсенький талончик, и дежуривший в будке откроет кран, быстро наполнит кому ведро, кому канистру или флягу с приделанными колесиками. Искусство владения коромыс­лами присуще было в основном милым женщинам. Они как-то плавно поднимали на свои плечи коромысла с весом двух ведер, не расплескивая ни капельки воды.

Чаще всего после рабочего дня хозяюшки посылали за водой своих муженьков.

– Мотай. Не похудеешь. Да на стирку наноси!

Возвращались такие водоносы частенько облитыми, потому что и тротуаров толковых не было.

Вы спросите, когда это было? Могу точно назвать год моего появления в Акмолинске – 1953-й. Но даже в первые годы освоения целины продолжались хождения по маршруту улица Красная – будка с краном, которая находилась за городским военкоматом. Многие совершали еще более дальние марши.

Главным стратегическим объек­том считалась единственная водокачка, снабжавшая водой элитный квартал двухэтажек железнодорожников. Превратить бы эту водокачку в музей воды, но, увы, сейчас в нем расположился крутой ресторан.

Как это частенько бывает, дефицит с водой в Акмолинске продолжался пока, как говорится, «петух не клюнул». Разразился скандал, о котором нельзя было умолчать. Сотни жителей заболели гепатитом. Эпидемия не щадила ни взрослых, ни детей. Под суд попали ответственные работники медицины, руководящие персоны города и железнодорожного управления. По этому поводу забеспокоились кремлевские личности.

Беспрецедентный проект соз­дания искусственного моря с питьевой водой областного центра стал быстро реализовываться.

– На стройку прибыло две тысячи рабочих, в основном молодых людей с комсомольскими путевками, – вспоминает заместитель начальника управления этой стройки Салман Героев.– А возглавлял коллектив опытный водхозовец Михаил Доровко. На объекте работало 12 бригад, причем работы велись круглосуточно, без перерыва. Фронт работ протянулся на десятки километ­ров. Технология заливки бетона не допускала остановки даже на минуту, дабы не допустить в плотине малейших пустот. Стройку звершили за 2,5 года.

Хранилище емкостью в полмиллиона кубических метров с зеркалом разлива воды на 32 кв. км явилось каким-то волшебством. Над водой даже появились чайки. Рождение Вячеславского водохранилища можно считать чудом. Эту гидросистему возвели без зарубежных инвестиций, с использованием лишь отечественной техники. Появление ее коренным образом изменило всю хозяйственную и социальную обстановку в эпицентре новой житницы.

...Прошли десятилетия. Вячеславка остается главным объектом жизнеобеспечения теперь уже разрастающейся столицы. А опыт и высокий профессионализм «Астана Су Арнасы», новаторство, внедрение с опережением новых уникальных технологических приемов – лучшее свидетельство того, что коллектив водников столицы с высокой ответственностью отзывается на все вызовы времени. Любопытная деталь: для обмена опытом в Астану регулярно приезжают водохозяйственники из многих крупных городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, столиц многих европейских стран. И все уезжают с определенным удивлением – с какой быстротой и целенаправленностью в Астане решаются проблемы развития водохозяйственной базы.

В спокойном рассказе руководителя о сегодняшних буднях коллектива Валихана Досаева улавливалось, что здесь умеют упрямо добиваться нелегких целей и решать самые смелые проблемы. Немного статистики из отчета о сделанном. Только за прошлый год заменили 53 км различных изношенных водопроводных труб и 4 км канализационной сети. Город растет, баланс предприятия ежедневно пополняется новыми объектами. В прошлом году была внедрена геоинформационная система с видеоотображением для диспетчерского управления. В данную систему интегрированы датчики давления в сетях. Они выравнивают давление, автоматически включают или выключают насосы по необходимости. Для нагрузок на старенькие водопроводы сети выравнивание давления в авторежиме – просто спасение. Вот они – реальные возможности энергосбережения: только за счет стабилизации гидравлики отключения различных механизмов в определенные часы было сэкономлено 12% расхода электричества. В денежном выражении – это 90 млн. тенге. Практически 55 дней подача воды в столице осуществлялась на сэкономленном электричестве.

– Доброй приметой в нашей работе считаю, что нам удалось в значительной мере избавиться от противостояния с немалым числом потребителей воды, – рассказывает нам Валихан Досаев. – Уменьшились жалобы и упреки на качество услуг, на срывы с подачей воды. Если уж случится сбой, он устраняется в два-три раза быстрее, чем прежде. Уменьшилось число неплательщиков и должников. Горожане с пониманием отзываются на призывы бережнее расходовать воду, участвуют в акциях по экономии воды.

Предприятием обновлен автопарк на 73 единицы, приобретены аварийно-ремонтные мастерские, вакуумные и каналопромывочные машины, экскаваторы, сварочные агрегаты, компрессоры, бурильные установки. Все автомобили снабжены навигаторами, которые в прошлом году сэкономили прак­тически 15% горючего.

– А что вы думаете о качестве воды, которую пьет столица? Достаточно ли она чиста от различных примесей? Нет-нет, да услышишь жалобы, что в некоторых домах из крана течет вода с рыжим оттенком, порой мутная, – интересуюсь я.

– В этом плане горожане должны проявлять более высокую требовательность к своим КСК, где часто больше заботятся о сборах денег для повышения зарплат своего штата, при этом забывают, что в старых домах уже давно пора менять проржавевшие внут­ридомовые трубы на современные, – отвечает В. Досаев. – Мы же подаем до каждого жилого дома воду идеальной чистоты. Чтобы в этом плане было меньше нареканий, мы даже подключаем дома частного сектора. Если раньше в городе насчитывалось 700 водоразборных колонок, то их сейчас остается 354.

Вода – живой организм. Она легко поддается различным заболеваниям. Она дышит, меняет свое качество при различных явлениях природы. Она, например, становится вкуснее под солнечным свечением, заряжается энергией светила и теряет свою свежесть и бодрящую силу при затянувшейся ненастной погоде. Окропите капельками прохладной воды завядший пучок зелени, и он обретет былую свежесть. В различных лабораториях мира вода раскрывает свои все новые и новые тайны. В Астане в рамках японского гранта построен новый блок по очистке воды на 100 тысяч кубических метров в сутки с применением новейших реагентов для очистки и осветления воды. Ежечасно качество воды проверяется на фильтровальной станции и ежесуточно – на 60 точках, расположенных в различных частях столицы.

– То, о чем вы рассказываете, конечно, заслуживает высокой похвалы вашему коллективу, но хотелось бы узнать, насколько защищена сама Вячеславка и вообще наш водный бассейн от попадания в воду различных выбросов, тех же гербицидов, – задаю вопрос.

– Видите ли, в западных странах воду пьют из глубинных колодцев и скважин, – отмечает мой собеседник. – В некоторых странах собирают дождевую воду, которая по существу оценивается как дистиллированная. В наших же условиях для питья воду берут из рек, озер, даже из прудов, похожих больше на лужи.

То, о чем мы говорим, является постоянной личной заботой Главы нашего государства. Его программа «Зеленая экономика» – это обращение к каждому казахстанцу сохранять чистоту обитания для будущих поколений, беречь каждое деревце, былинку, капельку воды. Спасибо Нурсултану Абишевичу за леса, которые уже окружают столицу и за «зеленый пояс», который протянется на сотни километров и охватит своей живительной свежестью огромную территорию нашего региона. Я думаю, что за чистоту водных ресурсов всем нужно бороться сообща. К сожалению, мы часто видим, что на берегах Ишима и Нуры у многих водоемов происходит противоестественное – моют автомашины, отдыхающие оставляют за собой хлам и мусор. Хотел бы напомнить старинную поговорку: «Плевок в колодец – то же самое, что плевок в лицо родной матери». С этой безнравственностью надо бороться.

Мне известно, что в Астраханском районе каждое лето детвора с учителями восстанавливают жизнь родников на Ишиме – чис­тят их. И сейчас там вода чистая, любая рыба водится. Почему бы не заниматься этим делом в Целиноградском районе, где слишком рьяно создаются зоны отдыха, а о сохранении чистоты водного бассейна мало заботятся. Проблемами водораспределения нужно заниматься более серьезно и ответственно. Вызывает досаду, что в жаркие дни на окраинах столицы многие лихо поливают свои огороды дорогостоящей ­питьевой водой.

Мне думается, что охранная зона вокруг Вячеславского водо­хранилища должна быть расширена до 50 километров. На этой территории нельзя применять гербициды, различные ядохимикаты, пасти скотину... На этой полосе не должны проходить трубопроводы с опасными сбросами. Эта территория действительно должна стать охранной зоной.

Нынешним летом в нашем регионе проходят щедрые дож­ди. Что ни день, слышатся раскаты грозы, льет как из ведра. Специалисты утверждают, что дождевая вода соединилась с влагой глубинных слоев почвы. По данным метеослужбы, только в июле в пристоличном регионе выпало 113 мм осадков, только за половину августа – 42 мм осадков. Это две годовые нормы. По количеству летних запасов влаги нынешний год схож с 1990 годом. По две нормы влаги принесли лета 1993 и 1994 годов. Эпицентр бесконечных дождей – Щучинско-Боровская зона. Любопытно, что некоторые высохшие речушки сейчас как бы снова ожили. И среди них – Моялды, которая впадает в Вячеславское водохранилище. Но давайте не будем спешить с подсчетами собранного хлеба и восклицать «гоп». Слишком рано. Природа – штука коварная, одним она несет наводнения, другим – засухи. Серьезная засуха прошлась снова по Приуралью. В таком же положении оказались Актюбинская и Мангистауская области. Обошли дожди Башкирию, Оренбуржье.

Я поинтересовался судьбой хранилища, ведь скоро этому водое­му полсотни лет. Наверняка на дне там уже высокий слой ила.

– Интенсивное заиливание происходило последние 20 лет, когда из водохранилища сбрасывался ограниченный объем воды, связанный с малым и средним объемами весеннего стока, – отмечает Валихан Досаев. – В маловодные годы сброс не производился. Но очищение дна требует своего решения. Срок заиливания водохранилища по проекту рассчитан на тысячу лет, так что в ближайшее время заиливание не произойдет.

То, что вы говорите о прошедших ливнях, это большое везение, если не сказать, дар Божий. Дожди – это пополнение наших водных запасов. Нынче они вдоволь напоили землю для будущих щедрых сенокосов и сборов зерна. По-видимому, нынче будут собирать не центнерами, а тоннами. Но нужно поворачивать мышление в сторону сохранения урожая. Скажу так: урожай держится на сохранении гумуса и плодородия почвы и той же капельки воды, в которой отражается мир, а человек определяется в деле, которому служит.

Моисей ГОЛЬДБЕРГ, Астана