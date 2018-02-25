Вода заливает дворы в ряде районов Алматинской области

Общество
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Фото КЧС МВД РК
Из-за интенсивного таяния снега и засорений арычной сети в Талдыкоргане и нескольких районах Алматинской области талые воды подтапливают дворы и улицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

"В связи с повышением температуры воздуха на территории Алматинской области идет интенсивное таяние снежного покрова. В результате глубокого промерзания грунта и засоренности арычных сетей, а в некоторых местах и вовсе ее отсутствия, а также из-за нарушения правил застройки происходит подтопление дворовых территорий частных жилых домов", – уточнил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

По его словам, наибольшее число подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах, а также в городе Талдыкорган.

В основном интенсивное таяние снега происходит во второй половине дня.

"Просим граждан отнестись с пониманием к природным явлениям и, во избежание подтопления, наладить и расчистить арычную систему в окрестностях своего участка", – указано в сообщении КЧС МВД РК.

Формирования местных исполнительных органов и подразделения ДЧС Алматинской области занимаются расчисткой арычных систем, подготовкой насыпей для отвода воды и откачкой ее из подтопленных дворов.

С 25 февраля 2018 года весь гарнизон департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области переведен на усиленный вариант несения службы. Три оперативные группы ДЧС направлены в указанные районы области для ликвидации последствии подтопления.

Департаментом по ЧС Алматинской области разослано штормовое предупреждение в СМИ и посредством СМС, где сообщается о возможных подтоплениях в низкогорных зонах области.

24 февраля по области зарегистрировано 17 случаев подтопления дворов и улиц талыми водами, подтоплено 66 дворовых территорий. Расчисткой арычных систем, отсыпкой и откачкой воды занимались порядка 150 человек из местных исполнительных органов и 60 человек из ДЧС области, использовалось 60 единиц техники и 20 мотопомп.  Откачано 407,5 кубометра воды.

25 февраля на телефонные номера ДЧС уже поступило 9 сообщений о подтоплениях. По всем обращениям задействованы соответствующие службы.

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