Водитель амбулатории пытался провезти через блокпост в Актобе двух студенток под видом пациентов

На санитарном посту в районе 41 разъезда в направлении города Алга актюбинскими полицейскими была остановлена автомашина УАЗ, принадлежащая сельской амбулатории. Водитель под видом пациентов пытался незаконно вывезти двух своих знакомых девушек студенток в поселок Шубаркудук, сообщает Polisia.kz
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На пассажирок составлены административные протоколы по статье 476 КоАП РК, на водителя - по статье 478 КоАП РК. Материалы направлены в специализированный административный суд для принятия решения.
Всего в регионе выявлено 27 фактов незаконного объезда блокпостов, 9 человек арестованы, 11 оштрафованы и 5 предупреждены. Полицейские совместно с волонтерами продолжают работу по выявлению нарушений режима ЧП.
На 16 апреля в Актюбинской области стражами порядка пресечено 514 фактов нарушений режима, из них по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима ЧП) – 488 нарушений, по статье 478 КоАП РК (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП) – 26 нарушений.