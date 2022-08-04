Водитель автобуса сбил женщину в Атырау

В Атырау водитель автобуса сбил женщину, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщили в управлении полиции города Атырау, сегодня, 4 августа, водитель общественного транспорта 1963 г. р., не соблюдая правил дорожного движения, сбил гражданку 1988 г. р., которая переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.

"На автомобиле скорой помощи 34-летняя женщина была доставлена в областную больницу", - проинформировали в полиции.

В настоящее время ведется сбор соответствующих документов, добавили в ведомстве.