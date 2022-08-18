Фото: Almaty.tv
Происшествия
Водитель автобуса умер на маршруте по Алматы

В пригороде Алматы водитель автобуса внезапно почувствовал себя плохо, упал в обморок и позже скончался, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Экспресс К".

На кадрах, которые прислали в редакцию, видно, как молодого парня выносит из салона автобуса бригада скорой помощи.

По словам очевидцев, все случилось на остановке, поэтому обошлось без ДТП.

"Пассажиры были удивлены, почему автобус долго не трогается с места, а когда подошли к кабине водителя, увидели, что тот лежит головой на руле, а изо рта идет пена", — сообщили очевидцы.

"Это водитель 124-го маршрута. На к/п "Водник" ему стало плохо, и была вызвана служба 103. Скончался в больнице микрорайона Водник", - прокомментировали в департаменте полиции.

 

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