Водитель BMW без госномеров устроил дрифт на въезде в Тараз

Автолюбителя в Таразе привлекли к ответственности за дрифт на автомобиле без государственных регистрационных номерных знаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские ДП Жамбылской области выявили гонщика в социальной сети Instagram. На кадрах видео неизвестный на автомобиле BMW дрифтовал по улице Тауке хана ночью возле главной арки при въезде в город.
"Полицейские задержали нарушителя – 23-летнего мужчину. Житель областного центра привлечен к административной ответственности по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях РК", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, его обязали выплатить 65 тысяч тенге за повреждение дорожного покрытия.