Водитель насмерть сбил 62-летнего жителя Шымкента и скрылся с места происшествия

Происшествия
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Иллюстративное фото из открытых источников
Водитель насмерть сбил 62-летнего жителя Шымкента и скрылся с места происшествия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.    

8 сентября 2019 года сотрудники полиции установили факт дорожно-транспортного происшествия на автодороге Алматы-Ташкент-Термез.

"Неизвестный автомобиль сбил 62-летнего жителя г.Шымкент, после чего скрылся. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники Департамента полиции г.Шымкент проводят досудебное расследование по статьям 345 и 347 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности скрывшегося водителя и его автомобиля.

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