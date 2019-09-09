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Водитель насмерть сбил 62-летнего жителя Шымкента и скрылся с места происшествия, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП города.
8 сентября 2019 года сотрудники полиции установили факт дорожно-транспортного происшествия на автодороге Алматы-Ташкент-Термез.
"Неизвестный автомобиль сбил 62-летнего жителя г.Шымкент, после чего скрылся. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники Департамента полиции г.Шымкент проводят досудебное расследование по статьям 345 и 347 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности скрывшегося водителя и его автомобиля.