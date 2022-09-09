Водитель насмерть сбил мужчину и скрылся в Жетысуской области

В Кербулакском районе на обочине республиканской автодороги Алматы - Оскемен обнаружили тело 46-летнего мужчины, сбитого насмерть неизвестной автомашиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативникам районной криминальной полиции совместно с сотрудниками областного розыскного отдела удалось в течение двух дней установить водителя, скрывшегося с места ДТП. На месте происшествия криминалисты обнаружили частицы и фрагменты кузова от автомашины Volkswagen Golf серого цвета. В последующем, стражи порядка произвели проверку большого количества автомобилей указанной марки и в итоге установили подозреваемого.

"Разыскиваемую автомашину с явными признаками ДТП, то есть, с имеющимися техническими повреждениями обнаружили в поселке Шенгельды соседней Алматинской области. 34–летний владелец иномарки не стал отрицать свою причастность к смертельному наезду на пешехода. Сейчас задержанный мужчина водворен под стражу", – сообщил командир батальона патрульной полиции ДП области Жетісу Каирбек Канатбеков.

Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 и ст.347 УК РК, предусматривающие смертельный наезд и оставление места ДТП. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку, добавили в полиции.