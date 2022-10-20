Водитель Nissan Elgrand сгорел заживо после ДТП с грузовиком в Туркестанской области

Легковушка на полном ходу столкнулась с грузовиком на трассе Шымкент – Самара. Чудовищное ДТП произошло сегодня около 11 часов дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой Polisia.kz.

Как выяснилось, водитель автомобиля Nissan Elgrand, двигаясь в Туркестан, столкнулся с грузовой автомашиной Merсedes Benz, двигавшейся с ним в одном направлении, затем врезался в дорожное ограждение и загорелся.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan Elgrand скончался на месте происшествия. Один пассажир госпитализирован в больницу.