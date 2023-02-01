Водитель обокрал на миллионы дом своего начальника в Актобе
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Мужчину, обокравшего своего руководителя, задержали в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
30 января в одном из домов поселка Заречный-2 в Актобе совершили кражу. Неизвестный проник в дом и из спальни украл 340 тысяч тенге, 2 ноутбука, норковую шубу и золотую цепочку. Ущерб составил 4,1 млн тенге.
Полицейские задержали 35-летнего водителя потерпевшего.
Подозреваемый признался, что похищенное сдал в ломбард. Вещественные доказательства изъяты.
Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Кража».