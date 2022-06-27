Водитель отвлёкся на телефон: подросток погиб в ДТП в Уральске

В Уральске на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева произошла авария, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, микроавтобус Toyota столкнулся со стоящим Scooter, на котором, кроме водителя, был несовершеннолетний пассажир, и ВАЗ-2110 с водителем и тремя пассажирами.

"В результате ДТП в больницу доставлены пять человек. Пассажир скутера - 17-летний подросток скончался в реанимационном отделении", - сообщили в полиции.

Водитель скутера с множественными ушибами госпитализирован.

"По результатам медицинского освидетельствования, водитель микроавтобуса трезв. Предварительная причина ДТП - водитель микроавтобуса при движении отвлёкся на сотовый телефон", - отметили в областном ДП.