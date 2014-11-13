Водитель пассажирского автобуса умер за рулем на трассе Новосибирск – Павлодар

Водитель пассажирского автобуса умер прямо за рулем на 43-м километре трассы Новосибирск – Павлодар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Сибинфо
.
Факт инцидента
подтвердили в региональном управлении ГИБДД и в пресс-службе
новосибирского автовокзала.
Трагическое событие произошло днем в четверг.
Автобус, в салоне
которого находилось около полусотни человек, съехал на обочину.
Остановку предпринял водитель, которому, судя по всему, стало плохо.
Шофер умер прямо за рулем.
Вполне вероятно, что у него отказало сердце. Медиков на место
происшествия вызвали пассажиры автобуса, но врачам оставалось лишь
констатировать смерть водителя.