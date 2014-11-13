Водитель пассажирского автобуса умер за рулем на трассе Новосибирск – Павлодар

В мире
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Марат Манаспаев
Водитель пассажирского автобуса умер прямо за рулем на 43-м километре трассы Новосибирск – Павлодар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Сибинфо.

Факт инцидента подтвердили в региональном управлении ГИБДД и в пресс-службе новосибирского автовокзала. Трагическое событие произошло днем в четверг.

Автобус, в салоне которого находилось около полусотни человек, съехал на обочину. Остановку предпринял водитель, которому, судя по всему, стало плохо. Шофер умер прямо за рулем. Вполне вероятно, что у него отказало сердце. Медиков на место происшествия вызвали пассажиры автобуса, но врачам оставалось лишь констатировать смерть водителя.

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