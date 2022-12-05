Водитель под "кайфом" разъезжал по улицам Алматы

Сам мужчина признался, что употреблял мефедрон.

Фото: polisia.kz

Водителя в наркотическом опьянении задержала полиция Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Автомашина Hyundai была замечена сотрудниками патрульного экипажа "Буран-222" в третьем часу ночи на пересечении проспектов Абая и Достык.

"Водитель нарушил правила маневрирования, передний государственный регистрационной номерной знак его авто был намеренно прикрыт, а равно не распознаваемый. В ходе разбирательства поведение водителя вызвало подозрение. Он был сопровожден на наркологическую экспертизу. Медицинское освидетельствование выявило у него наркотическое опьянение. Сам мужчина признался, что употреблял мефедрон", – рассказал инспектор Полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Нурлан Конусов.

На место разбора была вызвана следственно-оперативная группа УП Медеуского района. В салоне авто были обнаружены свертки с порошкообразным веществом, истинную принадлежность которых установит судебно-химическая экспертиза,

Правонарушитель отстранен от управления транспортом. Его авто водворено на специализированную штрафную стоянку, добавили в полиции.