Неизвестный герой спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Костанае

Незнакомый спаситель не дал женщине спрыгнуть с моста в Костанае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сообщение о ЧП поступило на пульт 102 сегодня в 14:10.

Позвонил водитель, который заметил за перилами моста женщину. Она намеревалась спрыгнуть. Поэтому водитель не теряя минуты, бросился спасать самостоятельно.

На место происшествия немедленно прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жалгаса Шонова и капитана полиции Дулата Арманова.

"К нашему приезду мужчине удалось схватить ее за руку и практически перетянуть через перила на мост", – рассказал Жалгас Шонов.

Полицейские помогли вытащить женщину и посадить ее в машину.

"Спасенная была в неадекватном состоянии, не могла даже назвать имя и фамилию. Нам пришлось срочно доставить ее в отделение полиции", – продолжает Дулат Арманов.

Водитель, который первым оказался на месте происшествия, уехал, убедившись, что полицейские оказали первую помощь женщине.

"Мы просим его откликнуться для того, чтобы отметить смелый поступок и помощь в этой сложной ситуации", – просят в полиции.