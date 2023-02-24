Водитель проехал по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи (видео)

Житель города Туркестана проехал на автомобиле по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Скриншот с видео ДП Туркестанской области

При мониторинге социальных сетей полицейские Туркестанской области выявили видео с автомашиной Hyundai Sonata, которая выехала на аллею перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи.

Сотрудники управления полиции Туркестана оперативно установили правонарушителя – жителя Сауранского района.

«Как выяснилось, выйдя из точки общепита возле аллеи, водитель решил срезать дорогу и нарушил закон. Он полностью признал свою вину и заверил, что подобное в будущем не повторится.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по части 2 статьи «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке», – отметили в областном ДП.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.