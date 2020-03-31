Водитель протаранил бетонное ограждение, пытаясь прорваться в Уральск
На одном из блокпостов Уральска водитель, не подчинившись требованиям полицейских, пытался самовольно въехать на территорию областного центра и снес бетонное ограждение, сообщает Polisia.kz.
Как отметил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, в связи с введением карантина были выставлены блок посты на въездах и выездах в областной центр.
Также блок посты установлены во всех районных центрах. Однако не все жители правильно понимают принятые меры безопасности.
"30 марта на блок посту, расположенном на пересечение улиц Айткулова и Жангир хана, водитель автомашины "ВАЗ 2115" отказался остановиться по требованию сотрудников полиции. Житель Уральска, 1959 года рождения, не реагировал на предупреждающие сигналы полицейских, объехал патрульных и врезался в бетонный блок ограждение. В салоне авто находились пассажиры, жертв и пострадавших нет. В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности по статье 610 ч.1 КоАП (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев", – рассказал о случившимся Бельгибеков.
Департамент полиции просит всех граждан с пониманием отнестись к введению карантина и строго соблюдать требования сотрудников полиции в условия ЧП, добавили в пресс-службе.