Водитель сбил 81-летнего велосипедиста в Алматинской области: дело переквалифицировали

Стали известны новые подробности по делу водителя, который сбил пенсионера на велосипеде в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

После получения результатов экспертиз факт административного характера был переквалифицирован в уголовное производство.

«По данному инциденту сотрудниками полиции был установлен 61-летний житель Карасайского района, управлявший автомашиной ZAZ Chance. В отношении правонарушителя было возбуждено административное производство по части 2 статьи «ДТП, повлекшее легкий вред здоровью», части 2 статьи «Оставление места ДТП» и части 3 статьи «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» КРКоАП.

Сегодня после получения результатов экспертиз дело было переквалифицировано и перенесено в ЕРДР по статье 345-1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», – сообщили в областном ведомстве.

Напомним, 21 августа у въезда в село Таран Жамбылского района Алматинской области неизвестный автомобиль наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 81-летний мужчина попал в больницу.