Водитель сбил двух детей и скрылся с места ДТП в Карагандинской области

Сбившего на дороге детей водителя задержали в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 октября около 22:00 в отдел полиции поселка имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района поступило сообщение о ДТП с участием детей в одном из населенных пунктов.

Выяснилось, что двое школьников 11 и 13 лет ехали на велосипеде по обочине проселочной дороги, когда внезапно появился автомобиль темного цвета. Водитель машины вместо того, чтобы снизить скорость, продолжал ускоряться и наехал на велосипедистов.

При этом он не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим детям, напротив, прибавил скорость и скрылся.

Мальчиков, получивших травмы различной тяжести, доставили в медицинское учреждение.

С места происшествия полицейские изъяли осколки стекла фар авто злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 38-летнего жителя Караганды. Он признался, что находился за рулем автомобиля.

Ведется досудебное расследование по уголовным статьям «Нарушение правил дорожного движения» и «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».