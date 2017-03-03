Водитель сбил двух пешеходов в Шымкенте

Фото с сайта otyrar.kz
В Шымкенте водитель иномарки сбил двух девушек прямо на пешеходном переходе, пишет otyrar.kz
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Дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов дня на перекрестке улицы Байтурсынова и улицы Желтоксан.
По словам самого водителя, совершившего наезд, он пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Он рассказал, что ехал по улице Желтоксан и на перекрестке поворачивал направо на улицу Байтурсынова. Уже заканчивая поворот, он увидел, что со стороны улицы Желтоксан на него быстро движется иномарка и через несколько секунд с автомобилем могло произойти столкновение. Решив уйти от столкновения, водитель резко дал вперед, и в этот момент на пешеходный переход вышли девушки.
Пострадавших девушек госпитализировали в БСМП Шымкента врачи скорой помощи.