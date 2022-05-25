Водитель сбил ребенка, отвез его домой и скрылся в Уральске

По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, в полицию обратилась жительница Уральска. Она сообщила, что неизвестный мужчина на пересечении улиц Гагарина и Жанибекская на пешеходном переходе возле магазина "Умит" сбил ее ребенка, передает Kazpravda.kz.

"Водитель был предположительно за рулем Toyota белого цвета, он допустил наезд на несовершеннолетнего, после чего отвез пострадавшего по месту жительства и скрылся. На розыск указанной автомашины был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО", - сообщили в полиции.

Водителя удалось установить, его доставили в управление полиции, а машину водворили на штрафстоянку.

Сейчас ребенок вместе с мамой проходят медицинское обследование. Он жалуется на боли в ноге.

"От степени тяжести травм ребенка будет зависеть квалификация правонарушения", - подчеркнули в полиции.

В отношении мужчины составили два административных протокола по статьям 610 КоАП РК "Нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью людей" и 611 КоАП РК "Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП".

При этом в ведомстве подчеркнули, что если со стороны потерпевших поступят претензии, то дело направят в административный суд.