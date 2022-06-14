Водитель снёс светофор и перевернулся в Актау

В Актау на автодороге между 14 и 15 микрорайонами перевернулся автомобиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 14 июня, около пяти часов утра.

«Mercedes ехал по набережной со стороны 14 микрорайона. Хотел повернуть направо в районе светофора между 14 и 15 микрорайонами, там в поворот не вписался, снес светофор, дальше начал «кувыркаться» и ушел на метров 100. Машина двигалась с очень большой скоростью», - рассказал свидетель происшествия.

На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали автоаварию.

«Водитель автотранспорта марки «Audi A4» в состоянии алкогольного опьянения не предпринял меры при возникновении препятствия и врезался в светофор. В результате ДТП двоих пострадавших доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой», - сообщили в ДП региона.

На водителя составили административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК. Согласно части статьи, правонарушение влечет административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.