Водитель такси спас сбережения пенсионерки в СКО

Закон и Порядок

В Петропавловске 73-летней пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником известного провайдера связи, и сообщил, что истекает срок действия договора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Он предложил продлить договор дистанционно, попросив назвать код из SMS и четко произнести по телефону, что она согласна с условиями.

На следующий день мошенники стали звонить женщине и уверять, что из-за ее действий на ее имя якобы оформили кредит на 5 млн тенге. Чтобы исправить ситуацию, пенсионерке предложили снять все сбережения с депозита и перевести их на так называемый "безопасный счет". Аферисты сами вызвали для женщины такси, чтобы она поехала в банк за деньгами.

К счастью, водитель сразу заподозрил обман, заметив, что пассажирку непрерывно инструктируют по телефону. Сначала женщина не прислушалась к его словам. Звонившие настойчиво убеждали ее не доверять никому, кто попытается ее остановить, утверждая, что "это все одна мафия".

В банке Виктор предупредил менеджера о возможном мошенничестве и позвонил по номеру "102". Прибывшие полицейские объяснили пенсионерке, что она едва не стала жертвой распространенной мошеннической схемы. В результате удалось сохранить более 2 млн тенге сбережений женщины.

Полицейские отмечают, что ущерб мог быть значительно больше: обычно преступники убеждают потерпевших оформить так называемые "зеркальные кредиты" в разных банках. В таких случаях сумма потерь может достигать 20 млн тенге.

#водитель #мошенники #пенсионерка

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