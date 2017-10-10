Водитель внедорожника не заметил "скорую помощь" и был наказан

Полиция Алматы привлекла к ответственности водителя внедорожника, не пропустившего "скорую помощь", сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел города.
"Полицейская служба отреагировала на видео в социальной сети, где запечатлен факт игнорирования правил дорожного движения и элементарных моральных норм. Исходя из видеозаписи, водитель внедорожника не дает преимущество в движении "скорой помощи", которая следовала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В действиях водителя усмотрены признаками правонарушения, предусмотренного ст. 598 ч. 2 КРКобАП. Штраф по данной норме составляет 10 МРП", – говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному составу был привлечен к административной ответственности гр. Н., 1988 года рождения, житель Алматинской области.
"В своей объяснительной записке мужчина указал, что якобы не заметил ехавший следом реанимобиль. Но это не аргумент. Водитель, управляя средством повышенной опасности, обязан в разы быть внимательным и осторожным. В то же время местная полицейская служба выражает благодарность неравнодушным к вопросам правопорядка жителям за их активную гражданскую позицию и содействие органам внутренних дел", – сообщил начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.