Официально Водитель внедорожника, перегородивший дорогу пешеходам, привлечен к ответственности – ДВД Алматы

Информацию о нарушении правил дорожного движения с помощью социальных сетей обнародовала местная жительница. По ее словам, владелец массивного внедорожника перегородил движение пешеходам, тем самым проявил пренебрежительное отношение к закону, а равно и к обществу.



«Как только об этом факте стало известно, в отделе розыска местной полицейской службы приступили к проверочным мероприятиям. Владелец автомашины марки «Инфинити», что фигурировала в сигнальном материале, был установлен сразу же. Это гражданка Д., местная жительница. Женщина сразу же признала факт нарушения, о чем сделала соответствующую отметку в административном протоколе, составленном сотрудниками дорожно-патрульной полиции по признакам правонарушения, что предусмотрено ст. 597 ч.3 КоАП РК – нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения. Данной нормой предусмотрен административный штраф в размере 20 МРП. Отметим, что данный факт имел место днем 11 августа во дворе 111-го дома по улице Карасай батыра в Алмалинском районе города», - сообщил заместитель начальника ДВД города Алматы полковник полиции Избасар Бектуров.



В то же время в ДВД Алматы особо отметили важную роль граждан в вопросе повышения общественного правосознания и прививания в обществе принципа непримиримости к мелким правонарушениям. В этой связи полицейские Алматы для постоянного контакта с населением активно используют ресурсы Блога начальника ДВД на официальном сайте Департамента, электронной почты, созданной под эгидой «нулевой терпимости к правонарушениям», а также официальных страниц городской полиции в социальных сетях.





Пресс-служба ДВД города Алматы



