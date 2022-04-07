Происшествия
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
В костанайском департаменте полиции сообщили, что на автобусной остановке "Второй подъем" 32-летний водитель, управляя автомашиной "Лексус", двигаясь на высокой скорости, совершил ДТП, передает Kazpravda.kz.
Автомобиль врезался в пиццерию, которая находится на автобусной остановке.
Пострадал сам водитель и два работника кафе, отметили в полиции.
Состояние пострадавших стабильное.
Начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 ч. 1 УК РК.
"Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, остальная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в ДП.