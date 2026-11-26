Информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить по круглосуточному номеру 1403, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сегодня в Астане и Акмолинской области наблюдаются дождь и плюсовая температура воздуха. К вечеру ожидается похолодание, в результате которого на дорожном покрытии может образоваться наледь.

В этой связи «ҚазАвтоЖол» призывает водителей, планирующих выезд на автомобильные дороги республиканского значения, соблюдать особую осторожность.

Настоятельно рекомендуется:

Воздержаться от поездок за пределы города, если автомобиль не оснащен зимними шинами.

Соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия.

Избегать резкого торможения, перестроений и необоснованных обгонов.

Перед выездом уточнять погодные условия и дорожную обстановку по маршруту следования.

Особую опасность могут представлять мосты, путепроводы, спуски и подъемы.

Не рискуйте своей жизнью и безопасностью других участников дорожного движения. Даже при плюсовой температуре днем дорожное покрытие к вечеру может стать крайне скользким.

Информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить по круглосуточному номеру 1403.