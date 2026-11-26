Информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить по круглосуточному номеру 1403, передает Kazpravda.kz
Сегодня в Астане и Акмолинской области наблюдаются дождь и плюсовая температура воздуха. К вечеру ожидается похолодание, в результате которого на дорожном покрытии может образоваться наледь.
В этой связи «ҚазАвтоЖол» призывает водителей, планирующих выезд на автомобильные дороги республиканского значения, соблюдать особую осторожность.
Настоятельно рекомендуется:
Воздержаться от поездок за пределы города, если автомобиль не оснащен зимними шинами.
Соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия.
Избегать резкого торможения, перестроений и необоснованных обгонов.
Перед выездом уточнять погодные условия и дорожную обстановку по маршруту следования.
Особую опасность могут представлять мосты, путепроводы, спуски и подъемы.
Не рискуйте своей жизнью и безопасностью других участников дорожного движения. Даже при плюсовой температуре днем дорожное покрытие к вечеру может стать крайне скользким.
Информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить по круглосуточному номеру 1403.