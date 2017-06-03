Водителей и кондукторов в Астане будут штрафовать за некорректное обслуживание

Столичным водителям и кондукторам общественного транспорта будет грозить солидный штраф за ненадлежащее обслуживание, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
Как отмечается, в столице с начала года было выявлено 118 нарушений со стороны кондукторов и водителей автобусов, на которых поступили жалобы по фактам грубого обслуживания.
"Сейчас наше управление проводит разъяснительную работу с руководителями столичных автопарков. Также совместно с сотрудниками полиции, инспекции транспортного контроля созданы мобильные группы, проводятся рейды в столичных автобусах. К примеру, если кондуктор выдаст пассажиру вместо целого билета половинку, на перевозчика будет налагаться штраф в размере от 5 МРП, или 11 345 тенге", – рассказал руководитель городского Управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.
Он также разъяснил, как действовать в случаях некорректного обслуживания в общественном транспорте. Необходимо записать гаражный номер автобуса, время, когда произошла ситуация. Далее следует обращаться в колл-центр по номеру: 57-47-77 или отправить информацию на сайт столичного Управления пассажирского транспорта.
