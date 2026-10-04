Водителей предупредили о снеге и гололеде в Актюбинской области

На дорогах региона возможны гололедица и снижение видимости

Фото: ДП региона

В Актюбинской области ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируются дождь и снег, на дорогах возможны гололедица и снижение видимости, передает Kazpravda.kz.

Водителей призвали быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию между автомобилями.

«Перед выездом на дальние расстояния необходимо заранее уточнить погодные и дорожные условия, а также проверить техническое состояние автомобиля», – сообщили в Департамент полиции Актюбинской области.

Автомобилистам также рекомендуют отказаться от резких и опасных маневров. Жителей и гостей области просят учитывать погодные условия при планировании поездок и строго соблюдать правила дорожного движения.