Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать

В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что при обнаружении на автомобилях наклеек либо надписей с латинскими буквами буквами Z, V или O водители таких авто будут незамедлительно остановлены и доставлены в управление полиции для выяснения причин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Остановка таких водителей будет фиксироваться на видео, отметили в полиции.

Отметим, латинские буквы Z, V или O на российской военной технике в Украине указывают на принадлежность к разным воинским группированиям. Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO), △ — Южный военный округ, / — Центральный военный округ.