Водители Астаны зачастую превышают скорость

В выходные дни сотрудники дорожно-патрульной полиции Астаны задержали 25 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба управления административной полиции ДВД Астаны.

"Во время рейда особое внимание уделялось водителям, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. В ходе мероприятия пресечены 486 нарушений правил дорожного движения. Наиболее частые нарушения, совершенные автовладельцами, – это превышение установленной скорости движения – 261, непристегнутый ремень безопасности – 97, непредоставление преимущества пешеходам – 23, создание аварийной ситуации – 19, выезд на встречную полосу – 15", – сообщается в пресс-релизе.

Также за управление транспортным средством без документов задержаны 13 водителей, в состоянии алкогольного опьянения – 25. На штрафную стоянку водворены 34 автомобиля.

Всего, по информации пресс-службы, в рейде приняли участие 37 сотрудников аппарата управления.