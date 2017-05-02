Водители автобусов в Шымкенте подрались на дороге

Закон и Порядок
Фото с сайта otyrar.kz
На улице Жангильдина в Шымкенте водители компании "Green bus" подрались прямо на проезжей части. Что стало причиной ссоры точно неизвестно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Как рассказывают очевидцы, уличный бой длился несколько минут. Прохожие пытались разнять, но все их попытки были тщетны, пока в драку не вмешались сразу несколько людей.

В компании Green bus рассказали, что водители после драки пришли на стоянку и рассказали о произошедшем. "Оба водителя были сразу уволены", – прокомментировал ситуацию заместитель директора по эксплуатации компании "Green bus" Абдибек Укибаев.

