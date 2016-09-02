Водители машин скандального свадебного кортежа в Алматы привлечены к ответственности

Участники кортежа, незаконно использовавшие в Алматы специальные световые и звуковые сигналы, привлечены к ответственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Управление административной полиции отреагировало на видеозапись в Сети и дало правовую оценку действиям водителей, фигурировавших в ней.
"В первую очередь было установлено, что этот факт имел место 30 июля текущего года во второй половине дня. Кортеж двигался по проспекту Аль-Фараби на запад. На данном этапе принятыми мерами были установлены и задержаны водители трех транспортных средств: "Тойоты Ленд Крузер", "Мерседес Бенц G55" и" Мерседес Бенц S500". Остальные водители, в чьих действиях также усматриваются признаки правонарушений, разыскиваются и в последующем тоже будут привлечены к административной ответственности", – сообщил начальник управления административной полиции ДВД Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.
В полиции детально уточнили, что в отношении водителя автомашины марки "Тойота Ленд Крузер" составлены 3 административных протокола: по ст. 590 ч. 3 КРКобАП – установка на транспортном средстве заведомо ложных государственных номеров (размер штрафа 15 МРП – 31 815 тенге), ст. 590 ч. 4 КРКобАП – управление ТС с заведомо подложными государственными номерами, а также ст. 603 ч. 2 КРКобАП – управление ТС без соответствующего разрешения на устройство для подачи специальных световых сигналов красного и синего цветов. Материалы производства будут переданы в специализированный межрайонный административный суд Алматы.
В отношении водителя автомашины марки "Мерседес Бенц G55" составлен административный протокол по ст. 595 ч. 1 КРКобАП – невыполнение требования ПДД подать сигнал перед перестроением (размер штрафа 5 МРП – 10 605 тенге).
В отношении водителя автомашины марки"Мерседес Бенц S500" составлены 2 административных протокола: по ст. 590 ч. 3 КРКобАП – установка на ТС заведомо ложных государственных номеров, а также ст. 590 ч. 4 КРКобАП – управление ТС с заведомо подложными государственными номерами.
Материалы производства будут переданы в специализированной межрайонный административный суд Алматы.
Ранее видео "шумного" кортежа было выложено в Интернет очевидцами.