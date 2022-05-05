Водители подрались в одном из дворов алматинской школы

В Алматы водители подрались в одном из дворов школы, сообщает Kazpravda.kz.

Видео с проишествием появилось в социальных сетях.

"Данный факт зарегистрирован нами по Бостандыкскому району. Участники конфликта установлены. Поручено сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителя", – проинформировал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Также сообщается, что ход и результаты проверки взяты на контроль в департаменте полиции Алматы.