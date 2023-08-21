Водительские права по новым правилам Общество 21 августа 2023 г. 0:30 14 Асет Сыздыков Ужесточены правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Но снизит ли это коррупцию и количество ДТП на дорогах? Вопрос остается открытым. Как сообщили в Антикоррупционной службе, поводом для изменения правил послужили многочисленные факты незаконной выдачи водительских удостоверений. Антикор совместно с Министерством внутренних дел провел мониторинг и выявил, что в спецЦОНах страны действовали посредники, которые за определенную плату без фактической сдачи экзаменов выдавали гражданам права. Среди факторов, способствующих появлению незаконных посреднических услуг, названы незащищенность информационных систем в спецЦОНах, недостаточная цифровизация процессов, правовые пробелы приема экзаменов и формальное обучение в автошколах. По результатам проверок Антикор направил 22 предложения в адрес уполномоченных госорганов, и большинство рекомендаций уже выполнено. В свою очередь МВД закрыло доступ к изменению базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях. Также в спецЦОНах и правоохранительном ведомстве в пилотном режиме запущены новые информсистемы. В них исключены возможности для любых корректировок, предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов. Ужесточен и регламент пересдачи экзаменов. Раньше кандидаты, которые отучились в автошколе, могли в течение двух лет сдавать экзамены в спецЦОНе неограниченное количество раз. Теперь такого «безлимита» нет: после первой и второй неудачных попыток третья возможна только через месяц. При этом после третьей неудачной попытки практического экзамена аннулируются результаты теоретического теста. Те же правила действуют и в отношении тех, кто учился самостоятельно. Единственное, их после трех отрицательных попыток сдать экзамен отправляют в автошколы. Пока не получат свидетельство об окончании курса, обучающиеся в спецЦОН не допускаются. Раньше самоучки после трех провалов могли пересдать экзамены через шесть месяцев без прохождения водительских курсов. Есть и еще одно важное нововведение – в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрили обязательную биометрию экзаменуемых. Раньше человек не подтверждал свою личность и мог пересдать экзамен на следующий день, сейчас же такое возможно только через шесть месяцев. Экзаменаторы будут вести видеофиксацию всего процесса тестирования, а данные с систем видеонаблюдения станут передаваться в ситуационный центр и общий зал ожидания спецЦОНа. Антикоррупционная служба и МВД признали, что обучение в автошколах страны по большей части было формальным. Автор этих строк сам столкнулся с любопытной схемой в одной из крупных столичных автошкол с сетью из 10 филиалов. Дело было в конце мая этого года, когда я записался на ускоренные курсы, рассчитанные на две недели. Каждый будний день посещал занятия, изучил все нюансы вождения и ПДД. Через две недели нужно было сдать теорию на компьютере и пройти три практических вождения. Здесь и началось самое интересное. Автошкола дает две бесплатные попытки на сдачу тестов на компьютере. На 40 вопросов выделяется 40 минут. Чтобы пройти тест, нужно ответить правильно на 35 из 40. Но я, как и многие курсанты в группе, с первой попытки набрал недостаточно баллов. А если не пройдешь и второй раз, то следующие попытки – платные, за каждую – 20 тыс. тенге. Мы поинтересовались: «Это нужно каждый раз платить?» Менеджер автошколы успокаивающе сказала: «Нет, оплатите один раз, и вам выдадут свидетельство об окончании курсов». И на практический курс ты не перейдешь, пока не сдашь тест. То есть автошкола любого гражданина, который не сдал экзамен, но хочет получить свидетельство, понуждает платить. Я от такого предложения отказался. Спросил, на каком законодательном основании автошкола ставит такие условия: «прайс» в 20 тыс. тенге, почему только две бесплатные попытки, но мне ответили, что это правило автошколы. То есть сами так установили и выдают направо и налево за деньги документ. При этом автошкола никак не контролирует учебный процесс. Только в моей группе было около 15 человек, половина из которых не ходила на занятия, но свидетельства, как я понял, получила. Были и те, кто и вовсе не сдавал тесты, а сразу решил вопрос с менеджером. Как выразилась сотрудница, они лишь «помогают» своим курсантам. А то, что потом такие горе-водители выезжают на дороги и пополняют статистику ДТП, учебное заведение не заботит. Почему такие учебные заведения пользуются спросом, ведь можно и самому подготовиться, есть объяснение. Если курсант без свидетельства об окончании курсов пошел сдавать тест в спецЦОН, то ему даются три попытки, провалив которые заново можно прийти только через шесть месяцев. А с «корочкой» автошколы можно сдавать тесты неограниченное количество раз в течение двух лет. Кроме того, в Интернете есть немало рекламы так называемых «помогаек», которые обещают посодействовать в получении водительских прав. Утром заплатил – вечером получил права. Понятно, что чудодейственного способа нет, без «помощи» сотрудников спецЦОНа не обходится. Процесс был настолько хорошо налажен, что этим заинтересовался Антикор. Уже разработан и направлен в Парламент законопроект, где работников спецЦОНов предложено отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Однако, как признала Антикоррупционная служба, там все еще не искоренены посреднические услуги. «Просим не обращаться к незаконным услугам «помогаек». А если вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424», – предупредили в ведомстве. Станет ли ужесточение сдачи правил экзаменов панацеей от коррупции? С этим вопросом мы обратились к основателю ОО «Общество содействия автомобилистам» Руслану Лазуте. – На моей памяти подобных ужесточений было немало. А воз и ныне там. Это не повлияло на качество вождения, водители как хулиганили на дорогах, так и хулиганят. Все упирается в коррупцию: в Казахстане легко купить водительские права, – считает общественник. По его словам, нужно проводить кардинальную реформу. – Например, в США сдать экзамены на права очень просто: ты садишься за компьютер и сдаешь тестирование из 50 вопросов. Там все прозрачно: знаешь правила – сдашь, нет – не получишь права. Поэтому что бы ни вводили сейчас, это бесполезно, если существуют обходные пути. Зачем сдавать биометрию, если все равно в спецЦОНе есть посредники? – заметил Руслан Лазута. Депутат Мажилиса Парламента Олжас Куспеков профессионально интересуется этой темой: когда-то работал преподавателем по специальности «Техобслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». В своем депутатском запросе на имя Премьер-министра он поднял вопрос о коррупции в сфере выдачи водительских удостоверений. Мажилисмен привел статистику: ежегодно в Казахстане регистрируется 10–15 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибает около 2 тыс. человек. Выходит, каждый год республика теряет среднюю численность населения одного села. За 30 лет число погибших в автомобильных авариях в четыре раза превысило численность советских солдат, погибших в Афганской войне. Объем экономических потерь в результате ДТП составляет 3% от годового ВВП страны. Один из главных факторов, который приводит к трагедиям на дороге, – возможность получить водительское удостоверение без сдачи экзамена. – В среднем ежегодно сдают экзамен 424 тысячи человек, если 10% из них – 42 тысячи человек – купят права, то теневой оборот выручки от продажи составит восемь миллиардов тенге, – привел данные Олжас Куспеков. По его словам, госкорпорация «Правительство для граждан» незаконно передает в ведение третьих лиц услуги по приему экзаменов на получение водительских удостоверений, а предъявляемые к подрядным компаниям требования в отношении информационной безопасности не соблюдаются. Олжас Куспеков предложил вывести данный вид госуслуги из компетенции «Правительства для граждан» и передать его в конкурентную среду. Также он рекомендовал создать совещательный орган с участием представителей министерств внутренних дел, цифрового развития, государственной службы и Агентства по противодействию коррупции, провести анализ коррупционных рисков и внедрить механизм их предотвращения в будущем. – А что мы видим сейчас? МВД своим изменением просто покрасило забор, который гниет изнутри. Это никак не уменьшает количество ДТП, – резюмировал Олжас Куспеков. #водители #права #удостоверение #экзамены #водительские права #новые правила