Водительские права по новым правилам

Общество
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Асет Сыздыков

Ужесточены правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.

Но снизит ли это коррупцию и количество ДТП на дорогах? Вопрос остается открытым.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, поводом для изменения правил послужили многочисленные факты незаконной выдачи водительских удос­товерений. Антикор совместно с Министерством внутренних дел провел мониторинг и выя­вил, что в спецЦОНах страны действовали посредники, которые за определенную плату без фактической сдачи экзаменов выдавали гражданам права.

Среди факторов, способствую­щих появлению незаконных посреднических услуг, названы незащищенность информационных систем в спецЦОНах, недостаточная цифровизация процессов, правовые пробелы приема экзаменов и формальное обучение в автошколах.

По результатам проверок Антикор направил 22 предложения в адрес уполномоченных госорганов, и большинство рекомендаций уже выполнено. В свою очередь МВД закрыло дос­туп к изменению базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях. Также в спецЦОНах и правоохранительном ведомстве в пилотном режиме запущены новые информсистемы. В них исключены возможнос­ти для любых корректировок, предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов.

Ужесточен и регламент пересдачи экзаменов. Раньше кандидаты, которые отучились в автошколе, могли в течение двух лет сдавать экзамены в спецЦОНе неограниченное количество раз. Теперь такого «безлимита» нет: после первой и второй неудачных попыток третья возможна только через месяц.

При этом после третьей неудачной попытки практического экзамена аннулируются результаты теоретического теста.

Те же правила действуют и в отношении тех, кто учился самостоятельно. Единственное, их после трех отрицательных попыток сдать экзамен отправляют в автошколы. Пока не получат свидетельство об окончании курса, обучающиеся в спецЦОН не допускаются. Раньше самоучки после трех провалов могли пересдать экзамены через шесть месяцев без прохождения водительских курсов.

Есть и еще одно важное ново­введение – в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрили обязательную биометрию экзаменуемых. Раньше человек не подтверждал свою личность и мог пересдать экзамен на следующий день, сейчас же такое возможно только через шесть месяцев. Экзаменаторы будут вести видеофиксацию всего процесса тестирования, а данные с систем видеонаблюдения станут передаваться в ситуационный центр и общий зал ожидания спецЦОНа.

Антикоррупционная служба и МВД признали, что обучение в автошколах страны по большей части было формальным. Автор этих строк сам столкнулся с любопытной схемой в одной из крупных столичных автошкол с сетью из 10 филиалов.

Дело было в конце мая этого года, когда я записался на ускоренные курсы, рассчитанные на две недели. Каждый будний день посещал занятия, изучил все нюансы вождения и ПДД. Через две недели нужно было сдать теорию на компьютере и пройти три практических вождения.

Здесь и началось самое интересное. Автошкола дает две бесплатные попытки на сдачу тестов на компьютере. На 40 воп­росов выделяется 40 минут. Чтобы пройти тест, нужно ответить правильно на 35 из 40. Но я, как и многие курсанты в группе, с первой попытки набрал недостаточно баллов. А если не пройдешь и второй раз, то следующие попытки – платные, за каждую – 20 тыс. тенге.

Мы поинтересовались: «Это нужно каждый раз платить?» Менеджер автошколы успокаи­вающе сказала: «Нет, оплатите один раз, и вам выдадут свидетельство об окончании курсов». И на практический курс ты не перейдешь, пока не сдашь тест. То есть автошкола любого граж­данина, который не сдал экзамен, но хочет получить свидетельство, понуждает платить.

Я от такого предложения отказался. Спросил, на каком законодательном основании автошкола ставит такие условия: «прайс» в 20 тыс. тенге, почему только две бесплатные попытки, но мне ответили, что это правило автошколы. То есть сами так установили и выдают направо и налево за деньги документ.

При этом автошкола никак не контролирует учебный процесс. Только в моей группе было около 15 человек, половина из которых не ходила на занятия, но свидетельства, как я понял, получила. Были и те, кто и вовсе не сдавал тесты, а сразу решил вопрос с менеджером. Как выразилась сотрудница, они лишь «помогают» своим курсантам. А то, что потом такие горе-водители выезжают на дороги и пополняют статистику ДТП, учебное заведение не заботит.

Почему такие учебные заведения пользуются спросом, ведь можно и самому подготовиться, есть объяснение. Если курсант без свидетельства об окончании курсов пошел сдавать тест в спецЦОН, то ему даются три попытки, провалив которые заново можно прийти только через шесть месяцев. А с «корочкой» автошколы можно сдавать тесты неограниченное количество раз в течение двух лет.

Кроме того, в Интернете есть немало рекламы так называемых «помогаек», которые обещают посодействовать в получении водительских прав. Утром заплатил – вечером получил права.

Понятно, что чудодейственного способа нет, без «помощи» сотрудников спецЦОНа не обходится. Процесс был настолько хорошо налажен, что этим заинтересовался Антикор. Уже разработан и направлен в Парламент законопроект, где работников спецЦОНов предложено отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Однако, как признала Антикоррупционная служба, там все еще не искоренены посреднические услуги.

«Просим не обращаться к незаконным услугам «помогаек». А если вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424», – предупредили в ведомстве.

Станет ли ужесточение сдачи правил экзаменов панацеей от коррупции? С этим вопросом мы обратились к основателю ОО «Общество содействия автомобилистам» Руслану Лазуте.

– На моей памяти подобных ужесточений было немало. А воз и ныне там. Это не повлияло на качество вождения, водители как хулиганили на дорогах, так и хулиганят. Все упирается в коррупцию: в Казахстане легко купить водительские права, – считает общественник.

По его словам, нужно проводить кардинальную реформу.

– Например, в США сдать экзамены на права очень просто: ты садишься за компьютер и сдаешь тестирование из 50 вопросов. Там все прозрачно: знаешь правила – сдашь, нет – не получишь права. Поэтому что бы ни вводили сейчас, это бесполезно, если существуют обходные пути. Зачем сдавать биометрию, если все равно в спецЦОНе есть посредники? – заметил Руслан Лазута.

Депутат Мажилиса Парламента Олжас Куспеков профессионально интересуется этой темой: когда-то работал преподавателем по специальности «Техобслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». В своем депутатском запросе на имя Премьер-министра он поднял вопрос о коррупции в сфере выдачи водительских удостоверений.

Мажилисмен привел статис­тику: ежегодно в Казахстане регист­рируется 10–15 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибает около 2 тыс. человек. Выходит, каждый год республика теряет среднюю численность населения одного села. За 30 лет число погибших в автомобильных авариях в четыре раза превысило численность советских солдат, погибших в Афганской войне. Объем экономических потерь в результате ДТП составляет 3% от годового ВВП страны.

Один из главных факторов, который приводит к трагедиям на дороге, – возможность получить водительское удостоверение без сдачи экзамена.

– В среднем ежегодно сдают экзамен 424 тысячи человек, если 10% из них – 42 тысячи человек – купят права, то теневой оборот выручки от продажи сос­тавит восемь миллиардов тенге, – привел данные Олжас Куспеков.

По его словам, госкорпорация «Правительство для граждан» незаконно передает в ведение третьих лиц услуги по приему экзаменов на получение водительских удостоверений, а предъявляемые к подрядным компаниям требования в отношении информационной безопас­ности не соблюдаются.

Олжас Куспеков предложил вывести данный вид госуслуги из компетенции «Правительства для граждан» и передать его в конкурентную среду. Также он рекомендовал создать совещательный орган с участием представителей министерств внутренних дел, цифрового развития, государственной службы и Агентства по противодействию коррупции, провести анализ коррупционных рисков и внедрить механизм их предотвращения в будущем.

– А что мы видим сейчас? МВД своим изменением просто покрасило забор, который гниет изнутри. Это никак не уменьшает количество ДТП, – резюмировал Олжас Куспеков.

#водители #права #удостоверение #экзамены #водительские права #новые правила

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