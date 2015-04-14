Водительское удостоверение ввели для мототранспорта

Общество
Эльмира Киргеева
Иметь водительское удостоверение обязали управляющих мототранспортным средством с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета административной полиции МВД РК.

"В соответствии с Законом "О дорожном движении" водители, управляющие мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб.см, и максимальной мощностью, не превышающей одиннадцати киловатт должны иметь водительское удостоверение "А1" или "А", с объемом двигателя более 125 куб.см – категории "А", - указывается в распространенном пресс-релизе.

Как поясняет пресс-секретарь данного Комитета Ирина Лукьянина, если раньше при управлении мототранспортным средством с объемом двигателя менее 50 куб.см не требовалось наличие водительского удостоверения, то сейчас нижнего предела по объему двигателя в данной категории транспорта не установлено.

"Другими словами, если ваш мототранспорт развивает скорость более 50 км/ч, вне зависимости от величины объема двигателя, вы должны иметь водительское удостоверение", - отмечает она.

Согласно действующему законодательству получить водительское удостоверение категории "А1" могут лица, достигшие 16 лет; категории "А" - 18 лет.

Водителям, имеющим водительское удостоверение, дающее право управления автотранспортом и желающим получить категории "А", "А1", необходимо пройти обучение в организациях по подготовке водителей и сдать теоретический и практический экзамены в соответствующих подразделениях административной полиции.

"Кроме того, владельцы указанного мототранспорта должны пройти государственную регистрацию своего транспорта – поставить на учет в административной полиции, получить госномерные знаки" - добавили в пресс-службе ведомства.

Государственной регистрации подлежат мотоциклы, скутеры, трициклы, квадроциклы и мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч.

"Таким образом, лицо, управляющее моторанспортным средством, развивающим скорость свыше 50 км/ч, как любой водитель, должно иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис" - резюмировала пресс-секретарь КАП МВД.

Как отмечают в пресс-службе, с начала года, еще до наступления "мотосезона", по вине водителей мотоциклов в республике зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 – получили травмы различной степени тяжести.

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