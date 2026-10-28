Водителя арестовали на 30 суток в Астане

В Астане продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Патрульные остановили автомобиль “Москвич” без государственных регистрационных номерных знаков. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения.

Мужчину доставили на медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он был пьян.

В ходе проверки также установлено, что водитель не имел права управления авто. Кроме того, аналогичное правонарушение он совершил повторно в течение года.

Автомобиль водворен на специализированную коммунальную стоянку. По решению суда мужчина арестован на 30 суток.