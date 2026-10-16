Водителя автобуса осудили за смертельное ДТП в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице водитель автобуса, отвлекшийся на телефон, осужден за смертельное ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

По материалам уголовного дела, водитель, управляя автобусом, во время разговора по мобильному телефону сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 57-летнюю женщину. Потерпевшая от полученных тяжелых травм скончалась в больнице. Государственный обвинитель в суде полностью доказал вину подсудимого.

«По приговору суда он осужден к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет. Приговор вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.

В столичной прокуратуре призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, а также напомнили о категорическом запрете использования мобильного телефона во время движения.