Водитель вызвал полицию в городе Караганде из-за того, что машина скорой помощи отказалась ехать дальше по узкому двору возле многоэтажного дома и не пропустила его авто, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Машина скорой помощи остановилась близко к подъезду, чтобы врачам было легче донести на носилках тяжело больного пациента до спецтранспорта. Этому вызову была присвоена первая категория срочности – самая сложная и экстренная.

Но водитель иномарки потребовал, чтобы скорая проехала дальше и дала ему возможность выехать со двора. В свою очередь, водитель неотложки объяснил, что у него нет свободного пространства или «кармана» для заезда и пропуска Toyota. Началась словесная перепалка. В итоге владелец Toyota вызвал сотрудников полиции, которые оштрафовали водителя скорой — статья 597 КоАП.

Диспетчеру скорой пришлось направить по адресу другую машину для госпитализации больного.

«Я работал по первой категории срочности. Тяжело больного пациента госпитализировали. Неужели граждане не могут проявлять понимание, терпение, благоразумие? Ведь важна каждая минута, чтобы спасти жизнь человека. Я остановился возле подъезда не ради прихоти», — говорит водитель Алмас.

В итоге больной пациент ждал в квартире прибытие новой машины скорой помощи. Водителю второй неотложки пришлось заезжать во двор задним ходом, потому что другого способа подъехать к пациенту не было из-за возникшего инцидента.

Инцидент прокомментировали в управлении здравоохранения области.

«Управление здравоохранения Карагандинской области выражает несогласие с принятыми сотрудниками полиции мерами и оставляет за собой право обжаловать их действия. Так как скорая медицинская помощь относится к оперативным службам реагирования, оказывала неотложную медицинскую помощь. Специальное транспортное средство находилось возле подъезда пациента с включенными проблесковыми маячками», – заявили в ведомстве.