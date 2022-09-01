Водителя со 100 кг наркотиков задержали в Костанайской области

Более 100 кг наркотиков изъяли у жителя Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Костанайской области пресекли канал поставки наркотиков в регион.

31 августа на 107 километре трассы Костанай – Аулиеколь – Сурган была остановлена автомашина Lada Largus под управлением 46-летнего жителя Карабалыкского района.

В салоне авто при обыске стражи порядка обнаружили 3 мешка с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это высушенная марихуана весом более 100 кг.

«При проведении первоначальных следственных действий установлено, что данная крупная партия наркотиков была доставлена в область из южных регионов страны», – рассказал подробности операции начальник подразделения Асылбек Альмагамбетов.

Отметим, в регионе месяц назад из незаконного оборота было изъято более 40 кг марихуаны и 8 кг гашиша.

«Наркотики предназначались для распространения на территории области. В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах», – отметил Альмагамбетов.

В настоящее время подозреваемый арестован.

С начала года из незаконного оборота костанайские полицейские изъяли более 170 кг различных наркотических средств.