Водителям «скорой» дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили

После общественного резонанса управление здравоохранения Карагандинской области отменило приказ директора станции Скорой медицинской помощи Карагандинской области о запрете водителям проезжать перекрестки на красный сигнал светофора и выезжать на встречную полосу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tg – канал «Патриот».

Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области приказ о запрете проезжать на красный и выезжать на встречную полосу для водителей неотложек отменен.

«Приказ руководителя Карагандинской областной станции скорой медицинской помощи отменен. Автомобили скорой медицинской помощи руководствуются Правилами дорожного движения и приказом Министерства здравоохранения «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации. Согласно указанным нормативно-правовым актам, Скорая медицинская помощь относится к оперативным службам реагирования и имеет приоритетный проезд при включенных специальных световых и звуковых сигналах. В связи с чем приказ руководителя областной станции скорой медицинской помощи отменен», - сообщили в управлении здравоохранения.

Появлению такого приказа ранее способствовали многочисленные ДТП с участием машин «скорой помощи» на дорогах региона. Юридический отдел станции "Скорая помощь" завален гражданским исками от потерпевших водителей, которые требуют компенсацию от госпредприятия за порчу имущества.

Помимо исков, в отделах полиции лежат много уголовных дел по ДТП с участием Скорой помощи.

Водители неотложек призывают автолюбителей уступать дорогу машинам Скорой медицинской помощи.

«Многие водители очень громко слушают музыку в машине, присутствует громкий смех, масса постронних звуков. Бдительность многих водителей притуплена. Поэтому они не слышат сирену Скорой помощи, которая приближается к перекрестку. Итог – столкновение», - сетуют водители.