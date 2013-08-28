«Водная дипломатия»: сотрудничество вместо конфликта

Политика
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13В работе конференции приняли участие 900 делегатов из 70 стран мира. В Таджикистан приехали семь заместителей генерального секретаря ООН, политики и эксперты в области водных проблем. В интерактивном диалоге высокого уровня по вопросам водного сотрудничества от казахстанской стороны принял участие министр охраны окружающей среды Нурлан Каппаров. В рамках двухдневной работы конференции казахстанский министр провел переговоры с главами делегаций Афганистана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Украины, Беларуси, Европейского союза, а также представителями ПРООН, АБР и ЭСКАТО.

Открывая официальную часть заседания, президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратил внимание на то, что основная цель душанбинской конференции – это содействие в деле улучшения водного сотрудничества, в особенности в трансграничном контексте, через пропаганду лучшего опыта, распространение экологически безопасных технологий и ноу-хау, обеспечение участия всех заинтересованных сторон, стимулирование руководителей по продвижению водного сотрудничества на всех уровнях для достижения согласованных на международном уровне целей по воде. При этом в своем докладе Э. Рахмон, в частности, подчеркнул, что сегодня площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 2,2 млн. га в начале ХХ века до 9 млн. сегодня. Численность населения выросла с 20 млн. в 1956 году до 63 млн. В связи с этим он призвал соседние страны к разработке «дорожной карты», позволяющей адаптироваться в условиях дефицита воды и прироста населения. Речь, в частности, идет о новых проектах в области эффективного водопользования с привлечением ин вестиций и новых технологий. В основу концепции предложено заложить интегрированное управление водными ресурсами на региональном уровне. Сделать это можно лишь при эффективном сотрудничестве соседних стран, и прежде всего поиске компромиссов, считает глава Таджикистана.

В свою очередь министр Н. Каппаров проинформировал международное сообщество о принимаемых в Казах­стане мерах по совершенствованию системы управления водными ресурсами и, в частности, подчеркнул, что Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева от 30 мая 2013 года утверждена Концепция по переходу на «зеленую» экономику. Концепция рассчитана до 2050 года и ставит задачи эффективного использования природных ресурсов, повышения качества жизни граждан, создания новых рабочих мест и улучшения состояния окружающей среды.

Министр обратил внимание представителей иностранных государств и международных организаций на то, как подобное сотрудничество «позволит скоординировать совместные усилия сторон в рамках инициативы Президента РК – Программы партнерства «Зеленый мост», поддержанной на Всемирном саммите «Рио+20». Наряду с этим были обсуждены вопросы относительно планов по проведению Международной выставки EXPO 2017 с тематикой «Энергия будущего». Было отмечено, что сегодня Казахстан активно работает над практическими механизмами реализации программ «Зеленый мост» и EXPO 2017 и в скором времени огласит их на международной конференции по Программе партнерства «Зеленый мост», которая состоится с 30 сентября по 1 октября 2013 года в Астане.

В целом следует сказать о проявленном высоком интересе со стороны участников форума к региону Центральной Азии, который они объясняют тем, что в ближайшие десятилетия в регионе участятся дискуссии из-за воды, поскольку количество водных ресурсов здесь стремительно уменьшается.

По мнению зарубежных наблюдателей, эффективное и устойчивое управление водными ресурсами и связанные с ним вопросы энергетики в пяти государствах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане – сохраняют свою актуальность для политического и экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области окружающей среды. При этом, как они отмечают, распределение водных ресурсов в Цент­ральной Азии сегодня уже является не только экономическим и экологическим, но и политическим вопросом. В этих вопросах заключено множество вызовов для безопасности. На это указывает, в частности, и то, что уже почти 10 лет в регионе спорят о гидроэнергетических проектах Таджикистана и Кыргызстана, против которых выступает Узбекистан. Бишкек намерен ввести в строй Камбаратинскую ГЭС, а Душанбе – Рогунскую станцию.

В целом по результатам работы участников душанбинской встречи были внесены конструктивные предложения по многим позициям международного сотрудничества по водным вопросам. Итоговые документы Международной конференции высокого уровня по водному сотрудничеству будут представлены правительством Таджикистана на 68-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре текущего года. Кроме того, по итогам конференции принят проект рамочного документа действий, который в течение двух недель будет направлен правительством Таджикистана всем странам – членам ООН.

Также участниками мероприятия принята декларация конференции высокого уровня по водному сотрудничеству. В распространенной декларации, в частности, признается, что современное развитие и управление трансграничными водными ресурсами на уровне бассейна является основой для всеобщего устойчивого социального и экономичес­кого роста, человеческого развития в целом, ликвидации бедности и голода, поддержания общественного здоровья, продовольственной и энергетической безопасности, защиты окружающей среды, предотвращения бедствий, устойчивого городского и сельского развития, адаптации к изменению климата. Таким образом участники конференции подтверждают свои обязательства в отношении воды как движущей силы развития и средства поддержания доверия и сотрудничества.

Олжас СУЛЕЙМЕН, наш специальный корреспондент, Душанбе

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